宇垣美里、神々しい純白ウェディングドレス姿披露！美背中に「ため息しか出ない」の声 | RBB TODAY

フリーアナウンサー・宇垣美里のマネージャーが23日、宇垣の公式インスタグラムを更新。ウェディングドレス姿のオフショットが公開され、絶賛の声が寄せられている。
宇垣は、新ブランド発表会「NEEDS by T&G WEDDING」に登壇。体のラインが美しく際立つマーメイドラインの純白ドレスに身を包み、肩にボリュームを持たせた華やかなデザインで魅了した。背中が大きく開いたバックスタイルからは、引き締まった美背中がのぞき、神々しさすら感じさせる佇まいだ。ヘアスタイルは落ち着いた印象のローシニヨンで、上品な雰囲気を引き立てている。
投稿では、マネージャーが「美...！なドレス姿を目に焼き付けました🫶」とコメント。ファンからは「背中きれい」「ため息しか出ないです」「この世のものとは思えない美しさ」など、女神のような美しさを称賛する声が相次いでいる。
※宇垣美里、神々しい純白ウェディングドレス姿披露（宇垣美里マネージャーの公式Instagramより）
宇垣美里、セーラー服写真を公開！「正月早々かわいすぎ」 | RBB TODAY
宇垣美里のマネージャー公式インスタグラムが更新。宇垣のセーラー服姿が公開されている。
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宇垣美里の新ポッドキャストが始動！スタートアップ企業の挑戦やアイデアに迫る | RBB TODAY
宇垣美里の新ポッドキャスト『宇垣美里のスタートアップニッポン』が2025年1月7日から毎週火曜日に配信。スタートアップ企業の起業家をゲストに迎え、革新的なアイデアや挑戦に迫る内容。
https://www.rbbtoday.com/article/2024/12/27/225545.html続きを読む »