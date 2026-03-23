宇垣美里、神々しい純白ウェディングドレス姿披露！美背中に「ため息しか出ない」の声 | RBB TODAY

フリーアナウンサー・宇垣美里のマネージャーが23日、宇垣の公式インスタグラムを更新。ウェディングドレス姿のオフショットが公開され、絶賛の声が寄せられている。



宇垣は、新ブランド発表会「NEEDS by T&G WEDDING」に登壇。体のラインが美しく際立つマーメイドラインの純白ドレスに身を包み、肩にボリュームを持たせた華やかなデザインで魅了した。背中が大きく開いたバックスタイルからは、引き締まった美背中がのぞき、神々しさすら感じさせる佇まいだ。ヘアスタイルは落ち着いた印象のローシニヨンで、上品な雰囲気を引き立てている。

投稿では、マネージャーが「美...！なドレス姿を目に焼き付けました🫶」とコメント。ファンからは「背中きれい」「ため息しか出ないです」「この世のものとは思えない美しさ」など、女神のような美しさを称賛する声が相次いでいる。

※宇垣美里、神々しい純白ウェディングドレス姿披露（宇垣美里マネージャーの公式Instagramより）

