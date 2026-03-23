“ヒョプ様”ことチェ・ジョンヒョプ、日韓で圧倒的人気！ファンミ韓国公演が1分で完売　追加公演も決定 | RBB TODAY

日本でも“ヒョプ様”の愛称で高い人気を誇る俳優チェ・ジョンヒョプが、韓国でもその人気を証明した。

ソウルで開催されるファンミーティングが、チケット販売開始と同時に全席完売となり、追加公演の開催が決定した。

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5月9日にソウル・広津区のYES24ライブホールで開催される「2026 CHAE JONG HYEOP Fanmeeting 'THE WAY for US'」ソウル公演は、3月16日のチケットオープン直後、わずか1分で全席完売を記録した。

先立って日本で4万席を完売させ、シンドローム級の人気を証明したチェ・ジョンヒョプは、韓国国内でも圧倒的なチケットパワーを見せ、強固なファンの影響力を改めて印象づけた。

ファンからの熱い支持を受け、ソウル追加公演の開催も電撃決定。既存の19時公演に加え、同日14時の回が新たに設けられる予定だ。追加公演のチケット販売は、3月25日20時に開始される。

（画像＝BLITZWAYエンターテインメント）

「2026 CHAE JONG HYEOP Fanmeeting 'THE WAY for US'」は、チェ・ジョンヒョプがファンとともに積み重ねてきた時間を振り返り、これからの歩みを共有する場として企画された。

互いの想いが交差する“道”をテーマに、ソウルと日本で開催される本公演は、ファンから寄せられた信頼と応援に応えるステージとなる見込みだ。

特に今回のファンミーティングは、ディズニープラスで配信中のドラマ『君がきらめく季節に』や、チェ・ジョンヒョプの誕生日（5月19日）を前後して開催される点でも意味を持つ。

東京では、5月23日18時、24日17時に東京国際フォーラムホールAでファンと対面する予定だ。

（記事提供＝OSEN）

◇チェ・ジョンヒョプ プロフィール

1993年5月19日生まれ。モデル出身の俳優。南アフリカ留学当時、知人の紹介でモデル活動を開始。韓国に帰国後、2016年からウェブドラマで活動し、2019年のテレビドラマデビュー作である『ストーブリーグ』で本格的に名前を知らせた。ドラマ『わかっていても』で注目を集め、『魔女食堂にいらっしゃい』や『無人島のディーバ』を通じて人気俳優に。2024年の日本ドラマ『Eye Love You』で二階堂ふみと主演を務め、“ヒョプ様”の愛称で呼ばれるほど知名度を上げた。

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