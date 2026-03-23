「7年活動してBTSやめるつもりだった…」JIN、本音と心境の変化を告白　ファンへの想いも | RBB TODAY

BTSのJINが、30代に入ってから変化した心境を明かした。

3月22日、YouTubeチャンネル「人生84」に公開された「JINと共に」という動画にJINが出演した。

【写真】現地レポート！“BTS完全体復活”の衝撃

動画でJINはアルバム制作などの近況を伝え、「むしろマインドがより良い方向に変わった」と、仕事に対する心境の変化を語った。

（画像＝「人生84」キャプチャ）JIN（左）とキアン84

さらに、「昔は7年ほど活動してやめるつもりだったが、やっていくうちにだんだん面白くなり、本気になった」とし、デビュー後、時間の経過とともに変化した点として「心構え」を挙げた。

続けて「ファンのおかげで、もっと長く、より真剣に続けてもいいという考えが浮かんだ」と付け加えた。

これを聞いたキアン84は「普通はキャリアを積むとダンスの力を抜いたりするが、BTSはそうではない」と反応。これに対しJINは「メンバーたちが本当に上手だ。僕はそれほど上手な方ではない。自己客観化ができるタイプだ」と語り、メンバーたちに功績を譲った。

それでも「実は僕は顔で押していくタイプだ」と自身の強みを明かし、周囲を爆笑させた。

（画像＝「人生84」キャプチャ）

一方、この日の映像でキアン84はJINの登場に「『人生84』の撮影は（スタッフが）5人くらい来るのに、お前たちは20人くらいだ。ガードマンもいたし、マイケル・ジャクソンが来るのかと思った。Netflixの撮影みたいだ」と語り、“グローバルスター”としての存在感に驚きを見せた。

◇JIN プロフィール

1992年12月4日生まれ。本名キム・ソクジン。BTSの最年長メンバーで、グループ内ではボーカルを担当している。高校生の頃にドラマ『善徳女王』を見て俳優キム・ナムギルの演技に感動し、一時は役者を目指していた。通学途中にスカウトされたことでBig Hitエンターテインメントの練習生となるが、実は中学時代に一度韓国屈指の有名事務所SMエンターテインメントにスカウトされている。一次審査合格の通知が届いたが、詐欺だと思って断ったというエピソードはファンの間でも有名。兵役のため2022年12月13日に入隊。陸軍第5歩兵師団の新兵教育隊助教として軍生活を送り、2024年6月12日に除隊した。

■【写真】JIN、突然の“水着ショット”

■“弟たち”とは違う？ BTS・JINが「裏でも恋愛しない人」と語られた瞬間

■【写真】身長差にキュン…JIN、女性歌手とペアルック2SHOT