売買春の合法化を主張した韓国アイドル、今度は女性暴行疑惑のMCを擁護でファン憤慨「惨めな気持ちにさせないで」 | RBB TODAY

ボーイズグループ神話(シンファ)のキム・ドンワンが、飲酒運転の前歴に続き、女性BJへの暴行疑惑に揺れるMCディンドンを公開応援した物議を呼んでいる。

キム・ドンワンは3月22日、自身のSNSに「何の理由もなくディンドンを応援する人！？」という文章を投稿した。

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この日、キム・ドンワンはMCディンドンのSNSを共有しながら、そのような内容を記した。

しかし、これに対する世間の視線は冷ややかだ。最近、MCディンドンはインターネット生放送の進行中に、2022年に浮上した自身の飲酒運転の前歴に言及した女性BJの髪を掴むなど、暴行騒動が起きていた。

キム・ドンワン(左)とディンドン(右)

こうした中、キム・ドンワンがMCディンドンを公開支持した形だ。

これを見たあるネットユーザーは「見苦しくないよう年を重ねてください。十数年も好きだったファンを、ここまで惨めな気持ちにさせないでほしい」とし、「これまで数多くの議論があっても、知らないふりをして、見て見ぬふりをして耐えてきた」と強度の高い批判コメントを残し、注目を集めている。

キム・ドンワンは3月22日、自身のSNSに「状況を十分に考慮できていない表現だった。投稿は削除する」と綴って投稿を削除したが、余波はまだ続きそうだ。

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