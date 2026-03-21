ILLIT、広告界からラブコール集中！Z世代のトレンドを牽引しブランドモデル起用ラッシュ | RBB TODAY

ILLITが、広告界から相次ぐラブコールを受けている。

3月19日、所属事務所BELIFT LABは、ILLITがスポーツブランド「FILA」のモデルに起用されたことを発表した。また、3日にはグローバルファッションブランド「Rockfish Weatherwear」とコラボレーションしたコレクションが全世界で発売された。

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各ブランドは、 ILLITのトレンド感とスタイリッシュさに注目した。彼女たちの際立った個性は各ブランド固有のカラーと融合し、さらなるシナジーを生むことが期待されている。とくに、Rockfish WeatherwearはILLITの夢幻的で愛らしい感性を傘や帽子、スニーカーなどに反映し、世界中の消費者から好評を得ている。

(P)&(C) BELIFT LAB Inc.

ILLITの影響力は業界を問わず拡大中だ。K‑POPグループとして初めてチョコレートブランド「M&M'S」のアジアアンバサダーに就任したほか、イオン飲料ブランド「ポカリスエット」、国内最大の教育企業メガスタディ教育の「2027メガパス」、グローバルプレミアムカジュアルブランド「Superdry」など、多方面で活躍を見せている。

メンバー個人の広告も活発だ。ウォンヒは最近、テックライフスタイルブランド「CASETiFY」のグローバルキャンペーンモデルや、コスメブランド「rom&nd」のモデルに相次いで起用された。日本人メンバーのイロハも、資生堂の「MAQuillAGE」の広告に登場した。

ILLITが広告業界で支持され続ける理由は、トレンド感のある魅力に加え、明るく健康的なイメージや幅広い大衆性が挙げられる。独自の個性が込められた音楽とスタイルで10代・20代の感性を代弁し、トレンドをリードする彼女たちは、強固なグローバルファン層を背景にブランドと強力な相乗効果を生んでいると評価されている。

なお、ILLITは4月30日に4thミニアルバム『MAMIHLAPINATAPAI』をリリースし、タイトル曲『It's Me』で本格的な活動に乗り出す。独特なアルバム名はすでに世界の音楽ファンの関心を集めており、これまで新鮮なコンセプトでトレンドを牽引してきた彼女たちが、今回の新作を通じてさらなる飛躍を遂げるものと期待されている。

◇ILLITとは？

2023年6～9月に放送された『R U Next？』を通じて、YUNAH、MINJU、MOKA、WONHEE、IROHAで結成された、日本人メンバー2人（MOKA、IROHA）を含む多国籍5人組グループ。HYBE傘下レーベルの芸能事務所BELIFT LAB所属。自主的で積極的な意志（I WILL）と特別な何かを意味する代名詞（IT）の組み合わせで作られたグループ名には、「何にでもなれる潜在力を持つグループ」という意味が込められている。2024年3月25日、1stミニアルバム『SUPER REAL ME』をリリースしてデビュー。

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