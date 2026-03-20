制コレ美少女・松島かのん、セクシーな“応援マネージャー”姿に！学校が舞台の最新デジタル写真集の誌面カット公開 | RBB TODAY

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制コレ美少女・松島かのん、セクシーな“応援マネージャー”姿に！学校が舞台の最新デジタル写真集の誌面カット公開

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撮影:高橋慶佑 ヘアメイク:小笠原菜瑠 スタイリング:田中陽子
  • 撮影:高橋慶佑 ヘアメイク:小笠原菜瑠 スタイリング:田中陽子
  • 撮影:高橋慶佑 ヘアメイク:小笠原菜瑠 スタイリング:田中陽子
  • 撮影:高橋慶佑 ヘアメイク:小笠原菜瑠 スタイリング:田中陽子
  • 撮影:高橋慶佑 ヘアメイク:小笠原菜瑠 スタイリング:田中陽子

　20日、「制コレ 22」出身で準グランプリを受賞した松島かのんの『SPA!デジタル写真集 松島かのん「天使のエール」』（扶桑社）の誌面カットが公開された。


撮影:高橋慶佑 ヘアメイク:小笠原菜瑠 スタイリング:田中陽子

　松島は2006年愛媛県生まれ 。グラビア活動を続けるほか、Viglooのショートドラマ『理想彼氏』で主演を務めるなど、活躍の幅を広げている 。また、20歳の誕生日を迎える4月1日には、2nd写真集（ワニブックス）の発売も控えている。


撮影:高橋慶佑 ヘアメイク:小笠原菜瑠 スタイリング:田中陽子

撮影:高橋慶佑 ヘアメイク:小笠原菜瑠 スタイリング:田中陽子

　同作は、学校を舞台に「応援マネージャー」を全力で演じる松島の姿を収めた応援グラビアとなっている。チアガールに扮して全身全霊で背中を押す描写から、一転してビキニ姿で等身大の魅力を披露するカットまで、多彩な表情が楽しめる。さらに、競泳スイム柄のレオタード水着に着替え、ホイッスルを鳴らしながらエールを送る様子も掲載されている。


"愛媛が生んだ奇跡の美女"松島かのん、水着グラビアで18歳のスレンダーボディ炸裂！ | RBB TODAY
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25日発売の『週刊FLASH』最新号（光文社）に、“愛媛県が生んだ奇跡の美女”と名高い松島かのんが登場。同日発売のデジタル写真集『気になるあの子』から、オール未公開カットを4ページにわたって披露している。
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松島かのん、超新星の美ボディを撮り下ろし！“王道感”に溢れた『旬撮GIRL』水着グラビア | RBB TODAY
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『週刊SPA！』で撮り下ろした水着グラビアをまとめた写真集シリーズ『旬撮GIRL』Vol.23（扶桑社）が、3月31日に発売決定。これに先駆けて、グラビア界の超新星・松島かのんの誌面カットが公開された。
https://www.rbbtoday.com/article/2025/03/27/227445.html続きを読む »

松島かのん「二人っきりでまったり」SPA！デジタル写真集 (ＳＰＡ！ＢＯＯＫＳ)
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