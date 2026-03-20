制コレ美少女・松島かのん、セクシーな“応援マネージャー”姿に！学校が舞台の最新デジタル写真集の誌面カット公開 | RBB TODAY

20日、「制コレ 22」出身で準グランプリを受賞した松島かのんの『SPA!デジタル写真集 松島かのん「天使のエール」』（扶桑社）の誌面カットが公開された。
松島は2006年愛媛県生まれ 。グラビア活動を続けるほか、Viglooのショートドラマ『理想彼氏』で主演を務めるなど、活躍の幅を広げている 。また、20歳の誕生日を迎える4月1日には、2nd写真集（ワニブックス）の発売も控えている。
同作は、学校を舞台に「応援マネージャー」を全力で演じる松島の姿を収めた応援グラビアとなっている。チアガールに扮して全身全霊で背中を押す描写から、一転してビキニ姿で等身大の魅力を披露するカットまで、多彩な表情が楽しめる。さらに、競泳スイム柄のレオタード水着に着替え、ホイッスルを鳴らしながらエールを送る様子も掲載されている。
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