「報告だ！！」真壁刀義、一般女性との結婚を発表「ついにこの俺様が」 | RBB TODAY

プロレスラーの真壁刀義が3月18日に公式Xを更新。2025年10月に一般女性と結婚していたことを報告した。

真壁は「報告だ！！」とXに「応援してくださっている皆様 関係者の皆様」と題した画像を公開。

その中で、「突然のご報告となりますが、真壁刀義は2025年10月に一般女性と結婚いたしました」と報告し、「温かく見守っていただけたら幸いです」とつづった。

一方、「という堅苦しいのはここまでで、 ついにこの俺様が結婚しましたとさ！」と真壁節も披露。「でもやっぱり、これで丸くなるわけもなく、試合もそれ以外の仕事も、変わらずバンバン行かせてもらうぜぃ！」とつづっていた。

また、真壁は同日に公開されたYouTube動画でも結婚したことを公表。お相手については3年ほど前に知り合った一般女性だとし、コロナ禍明けに急に距離が縮まったとのこと。「そんじゃあ、『（結婚する）？』って言って、向こうも『する！』って言うから、じゃあ『しよう』って」という流れで結婚したことを明かしていた。

※真壁刀義が一般女性との結婚を報告

※【動画】真壁刀義がYouTubeで結婚を発表

