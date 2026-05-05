NewJeans復帰不透明なミンジ、手作りクッキーと手紙をファンにプレゼント　誕生日カフェに登場し話題 | RBB TODAY

ついに、ミンジの近況が明らかになった。

自身の誕生日を祝うファンの前に、彼女が自ら姿を現したというのだ。

【写真】ミンジの手作りクッキーと直筆手紙

5月5日、SNSやオンラインコミュニティでは、2日後の7日に誕生日を迎えるミンジが、有志の開いた誕生日カフェを訪れ、ファンに手作りのクッキーと手紙を贈ったという目撃談が次々と拡散されている。情報の投稿主は、その誕生日カフェの主催者だ。

ミンジ

SNSに投稿された内容によると、ミンジは手書きの手紙を通じ「Bunnies（NewJeansファン）、みんな元気にしていた？ ご飯はちゃんと食べているか気になる。5月は想像したことがすべて叶いそうな季節。今年も多くのBunniesが誕生日を祝うために集まると聞いて、私もじっとしていられずクッキーを焼いてみた」と挨拶。続けて「いつも感謝している。言いたいことはトラック1台分、いや100台分もある。私たちにまた良い機会が訪れることを願っている。また会おう。祝ってくれてありがとう」と、ファンへの溢れる想いを記した。

さらに、「クッキーは必ず一つずつ持っていくこと。受け取った日に食べるのが一番美味しいはず」「Bunniesも私が何をしているか気になっているだろう。いつか4時間以上語り合える日を待ちながら」「言いたいことはたくさんある。けれど、私たちが再会して落ち着いて話せる日が必ず来ると信じている」といった、ファンを気遣いつつ再会を確信するメッセージも綴られていた。

一方で、ミンジが所属するNewJeansの今後は依然として不透明なままだ。2024年11月、所属事務所ADORに対する信頼が破綻したとして専属契約解除を通知したが、その後の訴訟で敗訴。この結果を受け、ヘリン、ヘイン、ハニの3人は事務所に復帰したが、ダニエルは事実上の追放状態となる形でチームを脱退した。

今回、動向が判明したミンジについても、グループに復帰するのか否か、長らく協議中の段階にあるとされている。折しも、復帰を決めた3人がデンマークのレコーディングスタジオに滞在している姿がキャッチされ、再始動への注目が集まるなか、ミンジの最終的な決断にも世界中の視線が注がれている。

（写真＝SNS）ミンジの直筆手紙

（写真＝SNS）ミンジの直筆手紙と手作りクッキー

◇ミンジ プロフィール

2004年5月7日生まれ。本名キム・ミンジ。2022年7月、NewJeansのメンバーとしてデビュー。グループのなかで最も韓国人気の高いメンバーとして知られており、ファッション誌では「往年の名女優オリヴィア・ハッセーを彷彿とさせるビジュアル」と紹介されたことも。10代にして高級ブランドのアンバサダーに抜擢されるなど、大きな存在感を放っている。

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