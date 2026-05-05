「他人を唆して暴力を振るわせた」などの疑惑を否定、韓国恋リア主演者の事務所が2度目の立場発表【全文】 | RBB TODAY

恋愛リアリティ出演者のクク・ドンホが、いじめ疑惑を真っ向否定している。

Netflixの恋愛リアリティ番組『脱出おひとり島』シーズン4の出演者、クク・ドンホの所属事務所「MOOD」は5月5日、2度目となる公式立場文を発表。

【関連】クク・ドンホのいじめ疑惑「ラケットで…」

クク・ドンホに関するSNS投稿について、状況を注視していると明らかにした。

事務所はまず、ネット上で加害者として名指しされた特定の人物について、直接事実関係を確認した結果、今回の事件とは全く無関係であることが判明したと説明。無実の人物にまで言及し、事実を歪曲して混乱を助長するような行為に対し、強い遺憾の意を表明した。あわせて、現在拡散されている無分別な悪質コメントや、クク・ドンホの名誉を毀損する投稿については、いかなる示談や手加減もせず、強力に対応することを改めて警告した。

（写真＝クク・ドンホInstagram）

これに先立ち、法曹関係者のA氏は、クク・ドンホが中学時代に不良グループの一員だったと告発。第三者によるいじめを傍観したり、嫌がらせをしたとして、精神的苦痛を与えられたと主張していた。クク・ドンホ側は反論したが、A氏による告発は続いている状況だ。

所属事務所による公式立場全文は以下の通り。

◇

クク・ドンホに関する虚偽事実の流布および名誉毀損に対する当社の立場

クク・ドンホの所属事務所です。最近、クク・ドンホに関連してネット上で流布されている虚偽事実と、それに基づいた通報に対し、当社の公式な立場を明らかにいたします。

まず、クク・ドンホに向けられた根拠のない疑惑に対し、多くの方々から懸念の声や法律的な助言、関連情報のメールをいただいたことに深く感謝申し上げます。お寄せいただいた貴重な意見はすべて確認しており、個別に電話での回答が困難である点については、何卒ご理解をいただけますと幸いです。

当社は今回の事案に関連し、現在も多数の通報を受け付けております。特に、クク・ドンホに向けられている暴露性の投稿が、特定の法律代理人や法律事務所の営業戦略と連動し、意図的に拡散されているという状況を注視しております。通報者から確保した資料によれば、今回の暴露が単なる個人間の告発を超え、特定の法律事務所の宣伝や利害関係が絡んでいる可能性が示唆されています。また当社は、ネット上で顔が公開されているインフルエンサーや芸能人が直面する無差別な誹謗中傷、虚偽事実の流布で苦しんでいる方々からの情報も正式に受け付けております。同様の被害を経験されている場合は、いつでも当社事務所までお問い合わせください。

ネット上で加害者として名指しされた特定の人物（相手方の投稿内容によって、ムン・〇ウン、ムン・〇ヘ、ムン・〇イェと変遷した人物）について当社が事実確認を行った結果、該当する人物らは今回の事件とは全く無関係であることが確認されました。無実の人物を巻き込み、状況を歪曲して混乱を深める行為については、非常に遺憾に存じます。

現在拡散されている無分別な悪質なコメントや名誉毀損にあたる投稿について、当社はいかなる寛大な処置も行わないことを改めて強く警告いたします。内部モニタリングを通じて投稿の収集を進めており、IPの追跡を含む可能な限りの法的措置を迅速に実行する予定です。根拠のない誹謗中傷によって、新たな加害者に仕立て上げられるような不当な事態が発生しないことを切に願っております。

相手方が主張するクク・ドンホへの謝罪要求4項目についても、確認の結果すべて事実無根であることを明確にいたします。相手方は「クク・ドンホが他人を唆して暴力を振るわせた」「ケーキ事件を通じて学生たちの前で公開的な羞恥心を与えた」「本業である会計士ではなくインフルエンサーとして活動することで、放送を通じて精神的苦痛を与えている」「弁護士自身のSNS投稿により業務が麻痺するほどの被害を受けている」といった主張を展開していますが、これらはすべて事実ではありません。

もし相手方が自らの主張を真実だと確信しているのであれば、許可なく幼少期の写真を配布して羞恥心を煽ったり、不特定多数を追い詰めたりする無責任な世論操作を直ちに止め、SNSではなく正式な法的手続きを通じて事実を証明すべきです。当社は法的手続きによって白黒をはっきりさせるつもりであり、一切の妥協なく堂々と対応してまいります。

2026年5月5日

■【写真】恋リアから始まる“第二の人生”…ブレイクした『脱出おひとり島』参加者たちの「今」

■【画像】『脱出おひとり島』参加者、BLACKPINKと同じ服は入手不可なのに…“ブランド品”に偽物疑惑

■一度でも名前が挙がったらアウト…いじめ疑惑乗り越え復帰目指す韓国女優たち