誕生日翌日の訃報から1年7カ月、韓国女優の夫もこの世去る…出演料未払い、遺族の善行も話題に | RBB TODAY

女優のキム・スミさんが、誕生日翌日の2024年10月25日にこの世を去ってから、約1年7カ月が経った。

そして今回、彼女の夫もこの世を去った。

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息子であるチョン・ミョンホ氏が温かな寄付活動を行っているという近況の中で伝えられた悲報に、大衆からも哀悼の声が寄せられている。

生前、キム・スミさんはミュージカル『実家の母』に14年間出演していたが、製作会社による出演料の未払いが発覚し、論議を呼んでいた。これに対し、韓国芸能マネジメント協会や韓国放送演技者労働組合などの芸能団体は、「故人に対する冒涜であり、重大な違法行為だ」として共同で対応に乗り出した。特に故人が生前、出演料の未払いによるストレスを訴えていた事実が伝えられ、さらなる悲しみを誘っていた。

（写真提供＝OSEN）キム・スミさん

こうした個人的な苦労とは対照的に、遺族は故人の遺志を継ぎ、温かな社会貢献を実践している。息子のチョン・ミョンホ氏と、その妻で女優のソ・ヒョリムは、故人の日記を編纂した書籍『私は嘆願する、私を殺す、すべてのものに対して』（原題）の印税収益を国際NGO「グッドネイバーズ」に寄付。「故キム・スミ奨学支援事業」を通じて、危機に瀕した家庭の子どもたちに届けられた。

ソ・ヒョリムは「お母様の温かな心が世の中に伝わることを願っています」として、キム・スミさんは死後も遺産寄付者の集まりに名を連ねるなど、まさに“国民の母”らしい善行を続けてきた。

しかし、家族には再び別れが訪れた。キム・スミさんの夫であり、ソ・ヒョリムの義父であるチョン・チャンギュ氏が80歳で逝去。妻を見送ってから、わずか1年7カ月後のことだった。

相次ぐ悲報の中でも、遺族たちは故人の志を継いで善行を続けている。かつてソ・ヒョリムは、実の母のように慕ったキム・スミさんとの別れの際、「お母さん、行かないで」と泣き崩れ、見る者の胸を締め付けた。

なおキム・スミさんはかつて放送を通じて、歌手チョン・フニの紹介で夫と出会ったと明かしていた。2人は1974年に結婚し、1男1女をもうけた。息子のチョン・ミョンホ氏とソ・ヒョリムは、2019年に結婚した。

（記事提供＝OSEN）

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