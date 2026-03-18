吉川愛、艶やかな赤の振袖姿で和の美しさを披露！和装ショットに「かわいすぎる」の声 | RBB TODAY

女優の吉川愛が3月17日にインスタグラムを更新。艶やかな振袖姿を披露し、反響を集めている。

吉川は、「振袖も簪もかわいかった」とつづり、振袖を着用している自身の写真を公開。深みのある赤を基調とした振袖に身を包んだ吉川の姿が映っていた。

振袖には白や金色の花柄の刺繍が施されたもの。黒地の帯とのコントラストが映えていた。髪は上品にまとめ上げられ、赤い玉飾りの簪がアクセントに。ナチュラルなメイクに艶やかなリップで、大人の女性らしい落ち着いた表情を見せていた。

ポストで吉川は、正面からのアップショット、後ろ姿、横顔、神社の境内での全身ショットなど、様々なアングルから振袖姿を披露。特にアップショットでは、繊細なまつ毛と透明感のある肌が印象的で、和装の美しさを引き立てていた。



吉川は16日、東京・神田明神で行われた映画「鬼の花嫁」の大ヒット祈願イベント＆完成披露試写会に出席し、振り袖姿を披露していた。

このポストには、「振袖めっちゃ似合ってる」「かわいすぎる」「とても綺麗」という声が集まっていた。

※【写真】吉川愛が振り袖姿披露

