中島みゆき、約8年ぶりのDJスタイルをテレビで披露！「相変わらず変わったことやるな～とご覧いただけたら」 | RBB TODAY

21日午後8時より、中島みゆきが声のみのDJスタイルで出演する特別番組『NHK MUSIC SPECIAL 中島みゆき オールタイム・リクエスト』（NHK総合）が放送される。

同番組は、視聴者から寄せられた楽曲へのリクエストと、それにまつわる思い出やエピソードをもとに、声のみで進行する「ラジオのようなテレビ」として届けられる。2018年を最後に本格的なDJを行うことはなかったが、今回中島は久しぶりのDJをテレビで披露。

リクエスト曲は、コンサートの映像やミュージックビデオ、テレビでの歌唱シーンなどとともに紹介される予定だ。放送予定曲として、「時代」「地上の星」「麦の唄」「ファイト!」などが挙げられる。

今回の放送に向けて、中島は「この番組はラジオのようなテレビです。なんのこっちゃ? と思われていることでしょうが私が皆さんからのリクエストを紹介すると、その曲の映像が流れるというまさにラジオのようなテレビ番組です。しゃべってる私の姿は出ませんので、あしからず。相変わらず変わったことやるな～とご覧いただけたら幸いです。」とコメントを寄せている。