上戸彩が醸し出す貫禄の美！『FLASH』表紙巻頭に登場 | RBB TODAY

上戸彩が28日発売の『FLASH』表紙巻頭に登場。国民的女優として貫禄の美を披露している。

確たる地位を築きながらも決して肩肘張ることのない、彼女らしさに満ちた雰囲気が魅力。インタビューでは最新の出演映画『SAKAMOTO DAYS』での役どころや、劇中のキーワードとなる「10億円」についての感想を語っている。