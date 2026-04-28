上戸彩が醸し出す貫禄の美！『FLASH』表紙巻頭に登場 | RBB TODAY

上戸彩が28日発売の『FLASH』表紙巻頭に登場。国民的女優として貫禄の美を披露している。
確たる地位を築きながらも決して肩肘張ることのない、彼女らしさに満ちた雰囲気が魅力。インタビューでは最新の出演映画『SAKAMOTO DAYS』での役どころや、劇中のキーワードとなる「10億円」についての感想を語っている。
上戸彩、ブレイク当時から20歳までは睡眠時間1時間の日々 | RBB TODAY
上戸彩はブレイク当時は睡眠時間1～3時間の日々を過ごし、高校を中退して仕事に集中し忙しい生活を送っていた
https://www.rbbtoday.com/article/2025/07/05/232797.html続きを読む »
上戸彩、夫・HIROとの結婚直前はスポンサーへの許可取りに苦労「結婚延びたりもしてました」 | RBB TODAY
上戸彩は結婚直前、スポンサーの許可取りに苦労し結婚が延期されたこともあった。
https://www.rbbtoday.com/article/2025/09/24/237002.html続きを読む »
えなりかずき、上戸彩とのデート断る！？さんまも驚愕「なに悩んでんねん！」 | RBB TODAY
えなりかずきが上戸彩とのデートを断ったエピソードを語り、さんまも驚きと笑いを誘った。
https://www.rbbtoday.com/article/2026/02/04/243383.html続きを読む »