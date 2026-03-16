村重杏奈、美デコルテ際立つ白のドレスで「IDOL RUNWAY COLLECTION」出演「終始腹を引き締めて！」 | RBB TODAY

タレントでHKT48の元メンバーの村重杏奈が3月15日にインスタグラムを更新。同日に国立代々木競技場第1体育館で開催されたアイドルによるファッションイベント「CREATEs presents IDOL RUNWAY COLLECTION 2026 Supported by TGC」にMCで参加したことを報告した。

村重は白の立体的なデザインが施されたワンショルダードレス姿の自身の写真を公開。

胸元から肩にかけて大胆にデザインされた造形的なリボンが特徴的で、美デコルテと華奢な肩のラインを際立たせている、ボディラインに沿ったシルエットのドレスとなっていた。



ポストで村重は髪を自然に流し、大きめのピアスをアクセントに、落ち着いた表情でカメラを見つめるカットと、腰に手を当てて堂々とポージングする全身カットの2枚を披露していた。

村重は「アイドルってまじ一生みてられるんだがー！七百五十の型！産まれてきてくれてありがとな！！な存在！」とTGCの感想を明かしつつ、ドレスについては「今日は身体ピタピタ系なお衣装だったので終始腹を引き締めて！！」と説明。

また、「足プルップルでしたが今日も無事乗り越えた！」と体型管理の苦労も明かしていた。





村重杏奈（写真は公式インスタグラムから）※所属事務所に許諾を得ています

このポストには、「きれいすぎる」「へこませてるなんて1ミリも想像できないっ」「めっちゃくちゃかわいい」という反響が集まっていた。

