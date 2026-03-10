ENHYPEN・ジョンウォン、山下智久とコラボ！映画『正直不動産』挿入曲に参加　本人コメントも | RBB TODAY

ENHYPENのジョンウォンが、山下智久とコラボレーションする。

ジョンウォンが、映画『正直不動産』の挿入歌で山下智久が歌う『声(feat.JUNGWON of ENHYPEN)』にフィーチャリング参加することが決定した。

『正直不動産』は、累計発⾏部数400万部を突破した⼩学館「ビッグコミック」連載中の⼈気漫画が原作となっており、2022年に初放送された。その反響の⼤きさからスペシャルドラマ、続編となるシーズン2、スピンオフスペシャルドラマを放送するなど、現代を⽣きる⼈々が働く活⼒をもらえる痛快ビジネスコメディドラマとして⼤きな話題を集めたドラマだ。そんな⼈気作品が元となった映画 『正直不動産』（5⽉15⽇公開）の 主演を務める ⼭下智久が⾃ら作詞を⼿掛けた挿⼊曲に、ジョンウォンが参加する。

(P)&(C) BELIFT LAB Inc.

今回のコラボレーションを受け、ジョンウォンは 「とても光栄で、良い経験になりました」と感想を述べ、「⼭下さんとの歌声の相性が想像以上に良く、とてもマッチしているなと感じました。⽇本にい るファンの皆さんに、この曲を通じて少しでも近くに感じていただければ嬉しいです」と伝えた。

また、本楽曲について⼭下は「この⾳が、誰かの孤独な瞬間に寄り添い、少しだけ⼼の重さを軽くできたら嬉しいです」と伝え、ジョンウォンの参加について「彼の素晴らしい才能とのコラボをとても嬉しく思います。楽しみにしていてください。」と呼びかけ、楽曲への期待を⼀層⾼めた。

世界を席巻するENHYPENのリーダーであり、唯⼀無⼆のボーカルカラーでグループの楽曲に彩りをえてきたジョンウォン。今回のコラボレーションでは、彼の持ち味である繊細かつ中毒性の⾼い歌声が、⼭下智久が紡ぐメロディと⾳楽的シナジーを引き起こすと期待されている。

コメントは、以下の通り。

ジョンウォン

初めて⽇本のアーティストの⽅の楽曲に参加させていただき光栄ですし、映画の挿⼊歌を歌うことも初めてだったので、とても良い経験になりました。個⼈的にこうした穏やかな雰囲気の楽曲が好きなので、制作過程も⾮常に楽しかったです。完成した⾳源を聴いた際、⼭下さんとの歌声の相性が想像以上に良く、とてもマッチしているなと感じました。

⽇本にいるファンの皆さんに、この曲を通じて少しでも近くに感じていただければ嬉しいです。すぐに会いに⾏きますね。映画『正直不動産』も応援よろしくお願いします！

山下智久

答えが明確でなくとも、進む先が⾒えなくとも構わない、不安や揺らぎを否定せず、むしろそれらをすべて受け⽌めてくれるような曲にしたくて、丁寧に紡ぎました。この⾳が、誰かの孤独な瞬間に寄り添い、少しだけ⼼の重さを軽くできたら嬉しいです。

そしてジョンウォン君と、彼の素晴らしい才能とのコラボをとても嬉しく思います。楽しみにしていてください。

