日本ファンミーティングが突然中止に　『ソンジェ背負って走れ』女優キム・ヘユン、主催側の事情 | RBB TODAY

女優キム・ヘユンの日本ファンミーティングが突然中止となった。

ファンミーティングの主催会社であるIMX JAPANは、公式SNSなどを通じて、3月16日に大阪で開催予定だったキム・ヘユンのファンミーティングの中止を発表した。

キム・ヘユンのファンミーティング「2026 KIMHYEYOON FANMEETING [Season of HYEPPINESS] IN JAPAN」は、3月16日に大阪・松下IMPホールで開催される予定だった。

しかし、主催側の事情により、開催はやむを得ず中止となった。

主催会社側は「公演をお待ちいただいていた皆さまに、ご不便とご心配をおかけしましたことを心よりお詫び申し上げます」として、チケット払い戻し方法などを案内した。

なお、キム・ヘユンは2月28日に最終回を迎えたSBS金土ドラマ『今日から“ニンゲン”に転身しました』でウノ役を熱演した。次回作としては、SBS新金土ドラマ『グッド・パートナー～離婚のお悩み解決します～』シーズン2への出演を決めている。

（記事提供＝OSEN）

◇キム・ヘユン プロフィール

1996年11月10日生まれ。2013年、高校生のときにドラマ『少女サムセン～漢方医の夢～』でデビュー。学業を優先しながらいくつかの端役を務め、人気ドラマ『SKYキャッスル』（2018）に200倍の競争率を勝ち抜いて出演し、知名度を大きく向上させた。『偶然見つけたハル』（2019）でドラマ初主演。その後も女優として活躍し、2024年のドラマ『ソンジェ背負って走れ』で、推しのために過去に戻り奮闘する主人公を演じてブレイクした。上手くはないが、水泳が趣味とも。

