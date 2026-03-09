西洋男性からの精子提供で未婚のまま出産、韓国在住・藤田小百合が6歳息子の驚異的な成長に驚き | RBB TODAY

韓国で活動する日本人タレントの藤田小百合が、息子との可愛らしいエピソードを公開した。

3月9日、藤田は自身のSNSに1枚の写真を投稿。

公開された写真には、藤田の部屋のバスルームの壁に「No Smoking（禁煙）」と書かれた紙が貼られている様子が写っている。タバコ禁止のマークまで丁寧に描かれており、目を引く。

この紙は、息子のゼンくんが貼ったものだという。藤田は「ママの部屋のバスルームからタバコの臭いがすると言って、寝る前にNo Smokingを貼っていったゼン」と説明。続けて「恐らく、排水口から上がってきた臭いだと思うんだけど……」と付け加え、自分は喫煙者ではないことを間接的に釈明している。

これを見たネットユーザーたちは「ゼンくん、可愛すぎる」「ママのことを心配してるんだね」「絵まで描いて貼るなんて愛らしい」などの反応を見せた。

藤田は2020年11月、日本の精子バンクで西洋男性の精子提供を受け、ゼンくんを出産。当時、韓国では前例の少ない「選択的シングルマザー」という生き方を公表したことで、社会的に大きな議論と関心を呼んだ。

◇藤田小百合 プロフィール

1979年10月13日生まれ。東京都出身。韓国で活動する日本人タレント。2007年の韓国KBS2バラエティ番組『美女たちのおしゃべり』（原題）でブレイク。その後、韓国で数々のバラエティ番組に出演して顔を知らせた。40代に突入すると、子宮年齢がすでに「48歳」という診断を受け、自発的に“未婚の母”になることを決意。精子バンクに保管された西洋男性の精子提供を受けて妊娠し、2020年11月に日本で3200gの男児ゼンくんを出産した。

