RIIZE・アントン、日本のコンビニで見せた“彼氏感”に沼落ちファン続出「キュンが止まらない」 | RBB TODAY

RIIZEのアントンが、日本の日常的な風景に溶け込む自然体な姿を見せた。

アントンは最近、RIIZEの公式インスタグラムに「just one more…」というコメントを添えて数枚の写真を投稿した。

【写真】アントン、日本のコンビニで見せた“彼氏感”にキュン

公開された写真には、日本のコンビニを訪れたアントンの姿が収められている。ラフな装いに無造作なヘアスタイルを合わせ、商品を真剣に選ぶ姿は、日常に溶け込むような親しみやすさを感じさせつつも、隠しきれないオーラを放っている。

投稿を見たファンからは「コンビニでも輝くビジュアル…」「いっぱい買っててカワイイ」「彼氏すぎる」「キュンが止まらない」などのコメントが寄せられている。

（写真＝RIIZE公式Instagram）

なお、アントンが所属するRIIZEは2月21日～23日の3日間、東京ドーム公演「2026 RIIZE CONCERT TOUR [RIIZING LOUD] Special Edition in TOKYO DOME」を開催し、ファンと特別な時間を過ごした。

◇アントン プロフィール

2004年3月21日生まれ。本名イ・チャンヨン。アメリカ名アントン・リー。ニュージャージー州出身で、父は歌手イ・ユンサン、母は女優シム・ヘジン。元ジュニア水泳選手としても知られており、現役選手時代はニュージャージー州でトップクラスの実力を誇っていた。RIIZEの最年少メンバーでありながら身長は187cmとメンバーで最も高く、愛嬌のある笑顔とのギャップで多くのファンを抱えている。作曲を得意としており、デビュー当時から「今後の成長が最も楽しみ」と注目を集めた。

