ドロ沼離婚から6年…韓国版『花男』女優が“理系エリート”に！最難関の大学院で「工学修士」取得 | RBB TODAY

韓国版ドラマ『花より男子～Boys Over Flowers』のヒロイン役で知られる女優ク・ヘソンが、修士号を取得したことがわかった。

元夫の俳優アン・ジェヒョンとの泥沼の離婚劇から約6年、学業と実業の両面で目覚ましい快挙を成し遂げた。

3月4日、ク・ヘソンは自身のSNSに「ありがとうございます」とのコメントを添え、数枚の写真を投稿した。

公開された写真の中で彼女は、韓国最難関の理系国立大学として知られるKAIST（韓国科学技術院）の学位記を披露。学位記には「工学修士」と明記されており、同大学のムンスル未来戦略大学院・科学ジャーナリズム専攻において修士課程を修了し、正式に学位を授与されたことが示されている。

成均館大学を卒業後、さらなる高みを目指してKAISTで学んできた彼女は、今回、学業のみならず実業家としても成果を出している。自身が特許を持つ、ヘアロールの商品化を成功させた直後の修士号取得となり、まさに“ダブルの喜び”に沸く形となった。

現在、ク・ヘソンは俳優業にとどまらず、映画監督、歌手、そして発明家など、多方面でその多才ぶりを発揮している。

波乱万丈なプライベートを乗り越え、知性派女優として新たなステージを歩む彼女の姿に、ファンからは多くの祝福が寄せられている。

◇ク・ヘソン プロフィール

1984年11月9日生まれ。2002年のCM出演を機に芸能界デビュー。その後本格的に女優としての活動をはじめ、数々の作品を通じて愛くるしい魅力を披露した。特に、2009年に放送された『花より男子～Boys Over Flowers』（KBS）は日本でも大きな反響を呼んだ。その一方で、映画監督や画家、シンガーソングライターとしても活動。才能の尽きない女優として多方面に活躍している。俳優アン・ジェヒョンと2016年5月に結婚したが、2020年7月に離婚が成立した。

