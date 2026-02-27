てんや、「桜海老のかき揚げそば」や「海老と4種の北海道産天丼」など春限定メニューを3月5日より販売！ | RBB TODAY

てんやは、春の期間限定メニュー「Good JAPAN 北海道の恵み」を、3月5日から4月下旬まで販売する。北海道産食材4種を一度に味わえる天丼のほか、北海道産ブランド豚“ゆめの大地”を丼たれにくぐらせて仕上げたメニューなど、素材の持ち味を生かしたラインアップとなっている。

「海老と4種の北海道産天丼」は、ふっくらとした食感の北海道産宗八カレイ、旨みが凝縮された北海道産帆立、旬を迎える北海道産真鱈に、濃厚な旨みのとかちマッシュ（マッシュルーム）を合わせた一杯。定番の海老とともに、北海道の食材を楽しめる。あわせて、同天丼で使用している天ぷらを詰め合わせたテイクアウト限定の「海老と4種の北海道産天ぷら盛合わせ」も用意する。

「たれづけ豚ロース天丼」は、北海道十勝地方の名物「豚丼」をイメージしたメニュー。北海道産ブランド豚“ゆめの大地”の豚ロース天を、てんや特製の丼たれにくぐらせ、香ばしい衣とたれのコクを一体にした。彩りと食感のアクセントとして北海道産グリーンピースを添えている。

たれづけ豚ロース天丼 （小）藪そばサービスセット（みそ汁付）4枚 1,570円(税込)

麺シリーズ第7弾として、桜海老を昨年より増量したかき揚げをのせた一杯も登場。香ばしくサクサクとした食感のかき揚げを、てんやの藪そばと合わせて提供する。よりさっぱりと食べられる北海道産とろろを添える食べ方も提案しており、昨年末にそばに合うよう改良した「新・麺つゆ」とともに味わえる。

春ご馳走天丼（みそ汁付）1,690円（税込）

桜海老のかき揚げそば 930円（税込）

このほか、天然大海老、活〆一本穴子、北海道産帆立、和歌山県産紀州南高梅を盛り合わせた季節限定の「春ご馳走天丼」も同時に販売する。

春ご馳走天丼 （小）藪そばセット（みそ汁付）セット価格 2,040円(税込)

販売期間は3月5日から4月下旬予定。販売時間は各店舗の営業時間内で、営業時間は店舗により異なる。販売店舗は一部店舗を除く国内のてんやで、仕入・販売状況により予告なく休止または終了する場合がある。