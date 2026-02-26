フレッシュネス、生アボカド＆ガーリックシュリンプを贅沢にサンドした新商品発売！ | RBB TODAY

フレッシュネスバーガーは、メキシコ産“生”のフレッシュアボカドを贅沢に1/2個使用した新商品「アボカドシュリンプバーガー ~ホットソース~」と、「クラシックアボカドクリームチーズバーガー ~わさび香るサクサク醤油~」を3月4日から4月14日まで期間限定で発売する。

新商品「アボカドシュリンプバーガー ～ホットソース～」と「クラシックアボカドクリームチーズバーガー ～わさび香るサクサク醤油～」

新登場の「アボカドシュリンプバーガー ~ホットソース~」は、クリーミーでコクのあるメキシコ産“生”のフレッシュアボカド1/2個とプリプリ食感のガーリックシュリンプを贅沢に4尾サンドした商品だ。シラチャーとスイートチリをブレンドしたホットソースと特製タルタルソースがアボカドのコクを引き立てる。価格は940円。

「クラシックアボカドクリームチーズバーガー ~わさび香るサクサク醤油~」は、居酒屋などでも大人気なアボカド刺しを応用し、アボカドをわさびとサクサク食感が楽しめるフリーズドライの醤油で食べる和バーガーだ。メキシコ産“生”のフレッシュアボカド1/2個と肉厚ジューシーなクォーターパウンドパティにクリームチーズをあわせ、ほんのり香る大葉と、ツンと香るわさびが爽やかなアクセントになっている。価格は940円。

クラシックアボカドクリームチーズバーガー ～わさび香るサクサク醤油～ 940円

また、期間限定のクラフトレモネードとして、昨年人気を博した鹿児島県産の旬の国産柑橘「紅甘夏」を使用した「紅甘夏クラフトレモネードソーダ」560円と「紅甘夏クラフトレモネード」560円も登場する。店内で一つひとつ丁寧にハチミツに漬け込んだ紅甘夏とレモンスライスを合わせた、手間ひまをかけた特製の一杯だ。

紅甘夏クラフトレモネードソーダ（ICE） 560円、紅甘夏クラフトレモネード（HOT） 560円

販売期間は3月4日から4月14日まで。全国のフレッシュネスバーガー店舗で販売される。球場店舗・動物園店舗を除く。空港店舗・アウトレット店舗では価格が異なる。販売期間内でも、地域や店舗により品切れとなる場合がある。