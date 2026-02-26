 磯野家が家族そろって春の行楽へ！『サザエさん』1時間スペシャルで4エピソード一挙放送 | RBB TODAY
※本サイトはアフィリエイト広告を利用しています
注目の話題
ホーム エンタメ その他 記事

磯野家が家族そろって春の行楽へ！『サザエさん』1時間スペシャルで4エピソード一挙放送

エンタメ その他
注目記事
『サザエさん 春の行楽スペシャル』©長谷川町子美術館
  • 『サザエさん 春の行楽スペシャル』©長谷川町子美術館

　3月22日18時から19時まで、国民的アニメ『サザエさん』（フジテレビ系）の1時間スペシャルが放送される。

　今回のスペシャルは『サザエさん 春の行楽スペシャル』と題し、「サザエ、シャチに会いに行く!」「磯野家、整理します!」「どうなる、お花見」「タラちゃん川の字」の全4エピソードをオンエア。なかでも「サザエ、シャチに会いに行く!」では、磯野家が千葉県鴨川市の鴨川シーワールドを訪れる。

　鴨川シーワールドのシャチショーは、2025年10月から12月にかけて放送された『サザエさん』のオープニング内でも登場していたが、アニメ本編で鴨川シーワールドとシャチショーが描かれるのは、今回の1時間スペシャルが初めてとなる。

　物語では、サザエの高校時代の同級生が飼育員として働いていることをきっかけに、磯野家が家族そろって鴨川へ。道中では海ほたるに立ち寄り、巨大モニュメントを眺めたり、足湯を楽しんだりしながら目的地へ向かう。

　また放送内では、『サザエさん』と日産自動車がコラボレーションしたCMが初披露される予定だ。

　さらに、東京都港区台場のフジテレビ本社1階にある『サザエさんの店』が、3月27日にリニューアルオープンすることも決定。約20年ぶりの新装開店となる。

　プロデューサーの竹枝義典（フジテレビアニメ制作部）は、放送に向けて「放送56周年目に突入した『サザエさん』。毎年恒例の1時間スペシャルが3月22日に放送されることになりました。今回のスペシャルエピソードの1つである『サザエ、シャチに会いに行く!』では、サザエの高校時代の同級生も登場します。道中では、海ほたるで巨大モニュメントを見たり、足湯を楽しんだり、一面に広がる菜の花の風景など…サザエさん一家と一緒に行楽に出かけている気持ちになっていただけるとうれしいです。1時間スペシャル、ぜひ楽しみにお待ちください!」とコメントしている


TVアニメ『サザエさん』が海外進出！本日より台湾ケーブルテレビで放送開始 | RBB TODAY
画像
『サザエさん』が放送55周年を機に台湾で放送開始。長寿アニメの海外展開が進む。
https://www.rbbtoday.com/article/2026/01/26/242910.html続きを読む »

『サザエさん』がギネス世界記録更新！55周年記念で特別企画も | RBB TODAY
画像
国民的アニメ『サザエさん』が最長放映アニメとしてギネス記録を更新。55周年を祝う特別企画も実施され、加藤みどりも記録を達成。
https://www.rbbtoday.com/article/2024/11/16/224519.html続きを読む »

サザエさん
￥250
(価格・在庫状況は記事公開時点のものです)
Amazon
楽天市場
サザエさん2026 (AERA増刊)
￥600
(価格・在庫状況は記事公開時点のものです)
Amazon
楽天市場
《アルファ村上》

Amazon売れ筋ランキング

>> もっと見る
>> もっと見る
>> もっと見る
>> もっと見る
【注目の記事】[PR]

関連ニュース

特集

トップトピックス

エンタメトピックス

ピックアップ

page top