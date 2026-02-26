磯野家が家族そろって春の行楽へ！『サザエさん』1時間スペシャルで4エピソード一挙放送 | RBB TODAY

3月22日18時から19時まで、国民的アニメ『サザエさん』（フジテレビ系）の1時間スペシャルが放送される。

今回のスペシャルは『サザエさん 春の行楽スペシャル』と題し、「サザエ、シャチに会いに行く!」「磯野家、整理します!」「どうなる、お花見」「タラちゃん川の字」の全4エピソードをオンエア。なかでも「サザエ、シャチに会いに行く!」では、磯野家が千葉県鴨川市の鴨川シーワールドを訪れる。

鴨川シーワールドのシャチショーは、2025年10月から12月にかけて放送された『サザエさん』のオープニング内でも登場していたが、アニメ本編で鴨川シーワールドとシャチショーが描かれるのは、今回の1時間スペシャルが初めてとなる。

物語では、サザエの高校時代の同級生が飼育員として働いていることをきっかけに、磯野家が家族そろって鴨川へ。道中では海ほたるに立ち寄り、巨大モニュメントを眺めたり、足湯を楽しんだりしながら目的地へ向かう。

また放送内では、『サザエさん』と日産自動車がコラボレーションしたCMが初披露される予定だ。

さらに、東京都港区台場のフジテレビ本社1階にある『サザエさんの店』が、3月27日にリニューアルオープンすることも決定。約20年ぶりの新装開店となる。

プロデューサーの竹枝義典（フジテレビアニメ制作部）は、放送に向けて「放送56周年目に突入した『サザエさん』。毎年恒例の1時間スペシャルが3月22日に放送されることになりました。今回のスペシャルエピソードの1つである『サザエ、シャチに会いに行く!』では、サザエの高校時代の同級生も登場します。道中では、海ほたるで巨大モニュメントを見たり、足湯を楽しんだり、一面に広がる菜の花の風景など…サザエさん一家と一緒に行楽に出かけている気持ちになっていただけるとうれしいです。1時間スペシャル、ぜひ楽しみにお待ちください!」とコメントしている