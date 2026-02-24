 渡辺直美の東京ドーム公演舞台裏＆20年間の歩みを追う！NHK特別番組が放送決定 | RBB TODAY
※本サイトはアフィリエイト広告を利用しています
注目の話題
ホーム エンタメ その他 記事

渡辺直美の東京ドーム公演舞台裏＆20年間の歩みを追う！NHK特別番組が放送決定

エンタメ その他
注目記事
『I‘ｍ Naomi Watanabe　―自分を信じた20年―』（C）NHK
  • 『I‘ｍ Naomi Watanabe　―自分を信じた20年―』（C）NHK
  • 「渡辺直美 (20) in 東京ドーム」
  • 「渡辺直美 (20) in 東京ドーム」
  • 「渡辺直美 (20) in 東京ドーム」
  • 「渡辺直美 (20) in 東京ドーム」
  • 「渡辺直美 (20) in 東京ドーム」
  • 『I‘ｍ Naomi Watanabe　―自分を信じた20年―』（C）NHK
  • 『I‘ｍ Naomi Watanabe　―自分を信じた20年―』（C）NHK

　渡辺直美が芸歴20年目となる2026年2月に、ピン芸人史上初となる東京ドーム公演を開催し、ギネス世界記録に認定された。3月7日に放送される『I'm Naomi Watanabe―自分を信じた20年―』（NHK総合）では、この歴史的な公演の舞台裏をはじめ、日本やニューヨーク、パリなどの海外での活動を含め、渡辺に8か月にわたり密着。4万5000人を動員した渡辺の信念と、20年間の歩みを追う。

『I‘ｍ Naomi Watanabe　―自分を信じた20年―』（C）NHK
『I‘ｍ Naomi Watanabe　―自分を信じた20年―』（C）NHK
『I‘ｍ Naomi Watanabe　―自分を信じた20年―』（C）NHK

　渡辺は2007年にデビュー後、ビヨンセのモノマネダンスパフォーマンスで広く知られるようになった。以降、芸人としてはもちろん、バラエティー番組、俳優業、歌手など幅広く活動。2014年にはアパレルブランドを立ち上げ、SNSのフォロワー数でも圧倒的な存在感を示し、その人気は日本のみならず世界規模に広がった。

　2016年にはニューヨーク・ロサンゼルス・台湾でワールドツアーを開催。2021年には拠点をニューヨークに移し、2023年には全米7都市をめぐるトークライブツアー、2024年にはニューヨークで初となるスタンダップコメディー単独ライブを開催するなど、ニューヨークから世界を視野に活動している。

「渡辺直美 (20) in 東京ドーム」

　番組では、ドーム公演制作の裏側やそこに込めた思い、大切にしている信念などを、密着映像とインタビューを交えて紐解いていく。

「渡辺直美 (20) in 東京ドーム」

　渡辺は番組について「私はめっちゃおしゃべりで、自分の考えていることを話すのは好きなんですけど、ここまでしっかり密着が入ったことはなかったので、ディレクターさんが私の素に引いてないかとっても心配です（笑）」とコメント。

「渡辺直美 (20) in 東京ドーム」

　さらに、「東京ドーム公演の準備はもちろん、ニューヨークやパリにまで撮影に来てくれたこともありました！きっと見た方は『渡辺直美ってこんなマジメなんだ！』って思うかも？ これを見てくれた人が、少しでも楽しめるといいなと思っているので、ぜひ気楽に見てくださいね！」と語っている。


渡辺直美、ギネス世界記録に認定！女性ピン芸人のコメディーショーで「チケット販売枚数最多」 | RBB TODAY
画像
渡辺直美は東京ドーム公演で女性ソロコメディアン史上最多の4万4356枚のチケットを売り上げギネス記録を達成し、サプライズゲストやコラボ楽曲など多彩な演出を実現した
https://www.rbbtoday.com/article/2026/02/12/243814.html続きを読む »

渡辺直美、千葉雄喜とコラボ楽曲『なにこれ？』20日リリース決定！MVティザー映像が先行公開 | RBB TODAY
画像
渡辺直美と千葉雄喜のコラボ曲「なにこれ？」が2月20日に配信され、東京ドーム公演で初披露された。
https://www.rbbtoday.com/article/2026/02/20/244185.html続きを読む »

Numero TOKYO 2025年12月号特別版【渡辺直美表紙バージョン】 (デジタル雑誌)
￥890
(価格・在庫状況は記事公開時点のものです)
Amazon
楽天市場

SUNNY　強い気持ち・強い愛
￥0
(価格・在庫状況は記事公開時点のものです)
Amazon
楽天市場
《アルファ村上》

Amazon売れ筋ランキング

>> もっと見る
>> もっと見る
>> もっと見る
>> もっと見る
【注目の記事】[PR]

関連ニュース

特集

トップトピックス

エンタメトピックス

ピックアップ

page top