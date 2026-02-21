“離婚危機告白”秋山成勲の妻SHIHO、元カレとの甘い思い出語る「自転車に乗って、彼氏の家に」 | RBB TODAY

格闘家の秋山成勲（あきやまよしひろ、チュ・ソンフン）の妻でモデルのSHIHOが、思い出の1人暮らしの部屋が消えてしまったことに寂しさを露わにした。

去る2月20日、YouTubeチャンネル「YanoShiho」には、「SHIHOの初めての上京フルストーリー（ft.初のオーディション、行きつけのうどん屋）」というタイトルの動画が公開された。

この日、東京生活の始まりだった三軒茶屋を訪れたSHIHOは、「最初に住んでいた家に（行く）」として、初めて一人暮らしをした部屋を訪問した。

制作スタッフは、「モデルの仕事を始めて、最初からここに住んでいたのか」と尋ね、SHIHOは「半年間、（滋賀と）東京を行き来する生活をして、お金を貯めてここに来た。高校生のときだったが、ここが事務所と学校の中間地点だった」と回想した。

当時は1994年。大きく変わった街並みにSHIHOは驚いた。初めて1人暮らしをしたマンションについて、彼女は「3階に住んでいた」と伝えた。

続けて、「ここで彼氏と喧嘩した記憶がある。ここで彼氏とたくさん話もしたし喧嘩もして、こっちの階段からあっちのベランダを見ながら、あの家がうらやましいなと思った。当時、こんな高級マンションはなかった」と過去を振り返った。

加えて、「自転車に乗って周っていた。彼氏が下北沢に住んでいたので、自転車に乗って、彼氏の家に駆けつけた」と付け加えた。

制作スタッフは、「三軒茶屋に住んでいたとき、SHIHOさんの1日のルーティンはどうだったのか」と尋ねた。すると、彼女は「ずっと仕事ばかりしていた。仕事をして彼氏に会って、仕事をして彼氏に会っての繰り返しだった」と答えた。

その後、暮らした2軒目のマンションを訪問したが、跡形もなく消えていた。ショックを受けたSHIHOは、「なくなっちゃった」として、「チュさんも、釜山（プサン）に住んでいたときの家がなくなったでしょ。その気持ちがわかる気がする」と寂しさを募らせた。

