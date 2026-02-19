「バックダンサーより脚太い。痩せろ」TWICE・ツウィへの容姿指摘が波紋…本人の“切り返し”に称賛相次ぐ | RBB TODAY

TWICEのツウィに送られた容姿への指摘と、それに対する本人の“機転の利いた返答”がネットで拡散されている。

最近、有料コミュニケーションアプリBubbleを通じてあるユーザーが、「脚の脂肪を落としたほうがいいのでは？ バックダンサーのほうが細い」とツウィにメッセージを送信した。

【写真】ツウィ、ランジェリーのぞく大胆衣装でボリューミー

これに対しツウィは、「ありがとう。お金は大切に使って」と返信した。このアプリは月額5000ウォン（約500円）を支払うことで利用できるサービスだ。

このやり取りがキャプチャ画像としてオンライン上に広まると、TWICEのファンや海外のK-POPファンの間で批判が相次いだ。

（画像＝オンラインコミュニティ）「脚の脂肪を落としたほうがいいのでは」というメッセージに返信するツウィ

事の発端となったのは、2月15日に行われたTWICEのワールドツアー公演で撮影されたツウィの映像だ。映像の中でツウィは、ショート丈のボディスーツにファーブーツを合わせ、力強いダンスを披露していた。前出のユーザーは、その映像をきっかけに該当のメッセージを送ったとみられる。

（画像＝オンラインコミュニティ）ワールドツアー公演で撮影されたツウィの映像

「お金を払ってまで悪質なコメントを送るとは驚きだ」といった反応があるなか、ある外国人ファンは“細い脚”を求める価値観に違和感を示し、ツウィのような体型の女性アイドルがもっと評価されるべきだと主張した。

一方、韓国の一部ネットユーザーからは「ツウィはデビュー当初からビジュアルメンバーだ」「ごく少数の意見を韓国全体の美的基準として一般化するな」といった反論も示されている。

また、ツウィの切り返しに対しては「返答がかっこいい」「ツウィはグラマラスな体型だ」といった擁護の声が広がっている。

外見への過剰な評価が飛び交うなかでも、心ない言葉をさらりと受け流すツウィの姿は多くのファンの心を掴んだ。

◇ツウィ プロフィール

1999年6月14日生まれ。台湾・台南市出身。本名はチョウ・ツウィ（周子瑜）。2015年にTWICEのメンバーとしてデビューした。グループ最年少だが、最高身長（公称170cm）。ビジュアルメンバーとして知られ、アメリカの映画情報サイト『TC Candler』による「世界で最も美しい顔100人」では毎年のように上位にランクインしている。クールビューティーな印象だが、実は泣き虫の一面も。2024年9月、1stミニアルバム『abouTZU』でグループ3人目のソロデビューを果たした。

