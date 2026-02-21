元アイドルの韓国歌手に再び妊娠説？スピード婚した夫との目撃動画が話題に、事務所がコメント | RBB TODAY

ガールズグループ4Minute出身の歌手ヒョナと、夫ヨン・ジュンヒョンのデート目撃談から再び妊娠説が浮上した。

去る2月20日、ヒョナの所属事務所AT AREAの関係者は、本サイト提携メディア『OSEN』に対し、「ヒョナの妊娠説は事実ではない。運動を続け、アルバムの準備もしている」と公式コメントを伝えた。

先立って、最近、あるネットユーザーがSNSに投稿した動画によって、ヒョナのデート現場が捉えられた。ネットユーザーは、「17日、韓国のあるショッピングモールでヒョナとヨン・ジュンヒョンを見た」と伝え、公開された動画には、ヒョナと2人と推定される人物が買い物を楽しむ姿が映っていた。

2人は周りを意識することなく会話をしながら、ショッピングモールのなかを歩き回った。ただ、ピンク色のジャケットを着たヒョナが、以前とは異なりふっくらとした様子であったため、再び妊娠説が浮上した。

ヒョナの妊娠説は、今回が初めてではない。2024年10月、ヒョナとヨン・ジュンヒョンが交際9カ月でスピード結婚をした後、ヒョナがステージ上で激しく踊っていないという理由で“授かり婚”説が浮上した。

（写真＝SNS）左からヨン・ジュンヒョン、ヒョナ

その後、結婚式後にヒョナがSNSにベビーシューズの形をしたデザートの写真を投稿したことで再び妊娠説が浮上したが、所属事務所側は「事実ではない」と噂を否定した。

相次ぐ妊娠説に対し、2025年10月、ヒョナはSNSに「ヒョナ、たくさん食ったでしょ。しっかりして、がっつりダイエットしてみよう。ガリガリが好きだったでしょ、もう1度やってみよう」という文章を残し、過去の痩せていた頃の写真を投稿していた。

ヒョナは結局10kgの減量に成功し、変化した姿を見せたが、その直後にステージ上で失神し、無理なダイエットが原因ではないかと指摘された。

その後、これといった近況が伝えられていなかったヒョナが、目撃談によって再び妊娠説に包まれたが、事務所は今回の妊娠説もやはり事実ではないと強調した。

（記事提供＝OSEN）

◇ヒョナ プロフィール

1992年6月6日生まれ。2007年にJYPエンターテインメントからWonder Girlsの一員としてデビューするが、健康上の理由で脱退。その後、CUBEエンターテインメントに移籍し、2009年に4Minuteのメンバーとして再デビューした。2011年にはBEASTのチャン・ヒョンスンとユニット「Trouble Maker」を結成。2018年の「Mnetアジアンミュージックアワード（MAMA）」では、交際していた歌手イドン（DAWN）との“キスパフォーマンス”を披露し、大きな話題となった。2022年11月にイドンと破局し、2024年1月にHIGHLIGHT出身のヨン・ジュンヒョンとの交際を公表、同年10月に結婚した。

