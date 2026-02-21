無期懲役の尹前大統領を“擁護”？投稿を批判された韓国アイドル、事務所が“守り”に入る「法的対応中」 | RBB TODAY

ボーイズグループSUPER JUNIORのメンバー、チェ・シウォンに対する悪質なコメントについて、所属事務所SMエンターテインメントが強硬対応の方針を明らかにした。

2月21日、SMエンターテインメントは最近、オンライン通報センター「KWANGYA 119」を通じて、「所属アーティスト、チェ・シウォンの権益保護のための法的対応を進行中だ」と公式コメントを発表した。

【写真】チェ・シウォン、批判された謎投稿の意味とは？

事務所側は、「最近、継続的に人格攻撃や侮辱など、悪意のある投稿が作成・流布されていることを確認した」として、事態の深刻さを厳重に認識していると明らかにした。

続けて、「自社でのモニタリングを通じて収集した資料をもとに、投稿の内容や添付画像などを綿密に検討した」として、「確認された犯罪行為について、法務法人世宗（セジョン）とともに捜査機関に告訴状を提出した」と説明した。

また、ネット上で虚偽の情報を生成、流布したり、嘲笑を目的とした軽蔑的な投稿をしたりする行為についても証拠を確保中であり、検討を経て、段階的に告訴手続きを踏む予定だと付け加えた。

チェ・シウォン

SMエンターテインメント側は、「アーティストに精神的被害を与える違法行為に対し、いかなる示談や合意もなく、民事・刑事上の強硬対応をする」として、「悪質な投稿の収集と通報、法的措置は現在も継続的に行われている。芳しくないことに関与しないよう、注意してほしい」と呼びかけた。

なお、チェ・シウォンは最近、自身のSNSに「不義必亡（正義に反すれば必ず滅びる）、土崩瓦解（土が崩れ瓦が砕けるように完全に崩壊する）」という言葉を投稿し、話題になった。

この言葉が尹（ユン）前大統領の無期懲役宣告の時期と重なったことで、さまざまな解釈が続き、これをきっかけにネット上で悪質なコメントが拡散されたものと見られる。

SMエンターテインメントは、「今後も所属アーティストの権益保護を最優先に、あらゆる面で最善を尽くす」と強調した。

◇チェ・シウォン プロフィール

1986年4月7日生まれ。韓国・ソウル出身。身長183cm。K-POPボーイズグループSUPER JUNIORのメンバーで、グループではセンターとサブボーカルを務める。アイドルの傍ら俳優としても活動しており、『彼女はキレイだった』『ピョン・ヒョクの恋』『ダーリンは危機一髪！』『酒飲みな都会の女たち』『恋愛なんていらない』『DNAラバー』などのドラマ、『ドラゴン・ブレイド』『疾風スプリンター』などの映画に出演している。

