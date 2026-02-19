BTS・RM、運転姿を母に疑われる「アンタ、これ本物？」 | RBB TODAY

BTSのリーダー、RMが母親との愉快なやり取りを公開した。

2月18日、RMは自身のインスタグラムで、母親とのメッセージのやり取りを公開。

掲載された画像には、RMの母親が息子の運転姿が映った映像を共有しながら送ったメッセージが収められている。

運転する息子の姿がよほど不思議だったのか、母親は「アンタ、これ本物？」「ふふ、本物みたい」と驚いた様子を見せた。ファンの間でも“無免許”で知られていた息子が、慣れた様子で運転する姿に思わず確認してしまったようだ。

これに対しRMは、「母さん、これAIじゃないよ」と添え、実際に自身が運転している映像であることを説明した。現実味のあるやり取りとユーモラスな反応が、見る者の関心を集めている。

なおBTSは来る3月20日、5thフルアルバム『ARIRANG』を発表し、7人そろってカムバックする。翌21日には光化門（クァンファムン）広場でカムバックライブを開催し、その模様はNetflixを通じて世界190以上の国と地域に生中継される予定だ。

◇RM プロフィール

1994年9月12日生まれ。本名キム・ナムジュン。2013年6月にBTSとしてデビュー。グループ内ではリーダーとメインラッパーを担当しており、英語が堪能な頭脳派。BTSメンバーで最初にBig Hitエンターテインメントに加入したのがRMで、事務所代表のパン・シヒョクは「RMのような子はデビューさせなければいけないと思った。BTSを作ったきっかけは彼だ」とコメントしている。JUNG KOOKも「事務所見学の際にRMのラップに惹かれて事務所に入った」と明かしており、実力とカリスマ性を兼ねそなえた人物といえる。2023年12月に入隊し、2025年6月10日に除隊した。

