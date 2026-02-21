元日本人K-POPアイドル、電気代節約のために室内でもダウン着用…突然の母訪問に「最悪の状態がバレた」 | RBB TODAY

ボーイズグループCROSS GENE出身の日本人タレント、タクヤ（寺田拓哉）が幼い頃に別居した実父に関する真実に直面する。

2月21日、韓国で放送されるKBS 2TVのバラエティ番組『家事をする男たち』シーズン2では、日本の家族から“スーパースター”と呼ばれていたタクヤの意外なソウルでの生活の様子と、息子に黙って韓国を訪れた母親との1日が捉えられる。

この日、タクヤは、暖房の電気代を節約するために家のなかでもダウンジャケットを着込んだまま、切ない1日を過ごす。仕事のない日、“ニートモード”で1日を過ごしていた彼の家に、予告なしに誰かがやってくる。

番組での息子の姿を見て、心配を隠せなかった母親が、彼に秘密で韓国を訪れたのだ。

初めて息子の家を訪問した母親は、整理されていない部屋に驚きを隠せない。母親の小言が続くと、タクヤは「最悪の状態がバレた」と家を出てしまい、スタジオを緊張させる。

その後、再び対面した親子は、丹精込めて作られた手料理を前に、慎重に会話を続けていく。タクヤは幼い頃の微かな記憶として残っている実父について初めて口を開き、約20年間、胸にしまってきた実父に関する質問をする。

タクヤの予想外の質問に、しばらく黙り込んだ母親は、ついに1人で抱えてきた真実を告白し、涙を見せる。初めて知る衝撃的な事実を前に、タクヤもまた深く考え込んだまま、言葉を失い、家のなかには重い静寂が流れる。

なお、『家事をする男たち』シーズン2は、2月21日22時35分に韓国で放送予定だ。

（記事提供＝OSEN）

