 「あさイチ」鈴木奈穂子アナ、田中麗奈の子育て術に「今日からでも取り入れさせてもらおう」 | RBB TODAY
※本サイトはアフィリエイト広告を利用しています
注目の話題
ホーム エンタメ その他 記事

「あさイチ」鈴木奈穂子アナ、田中麗奈の子育て術に「今日からでも取り入れさせてもらおう」

エンタメ その他
注目記事
田中麗奈【撮影：小宮山あきの】
  • 田中麗奈【撮影：小宮山あきの】

　20日放送の「あさイチ」（NHK総合）に女優の田中麗奈がゲスト出演。子育て術について語り、メインキャスターの鈴木奈穂子アナウンサーが感心する一幕があった。

　この半年で6本の映画に出演し、4月には主演映画の公開も控えているなど、第一線で活動し続けている田中。一方、プライベートでは2016年に一般男性と結婚し、2019年12月に第一子出産を報告している。

　番組では「田中流子育て術」として「仕事の内容を伝える」というルールが紹介された。

　田中によると、子どもに対して「今日はママはこういう役でこういう場所に行ってお芝居するんだよ」「舞台あいさつでご紹介するんだよ」といった具体的な話をするようにしているとのこと。

　細かい内容まで伝える理由について聞かれた田中は、「（子どもに）想像力を持っていてほしいっていうのがあって。『仕事』って言われるとそこで（思考が）ストップしちゃうと思うんですけど、『こんなの、こんなの』って言うと、想像が広がっていくじゃないですか」と説明した。

　なお、田中は子どもと一緒に手作りのカレンダーを作ってスケジュールを共有しているとのこと。「予定立ててたほうが彼女も過ごしやすいのかな」という思いで作り始めたと明かした田中に、鈴木アナは「私もこれ、今日からでも取り入れさせてもらおうかなと思いました」と感心。

　鈴木アナも同じ1児の子を持つ母だが、子どもとのスケジュール共有に漢字で「仕事」と書いてしまい、子どもに伝わっていないことがあったと明かし、「ひらがなで書いたり具体的に書いたりすると…」と子どもへの伝わり方の違いに感嘆していた。　


鈴木奈穂子アナ、2児の母・北川景子の多忙スケジュールに驚き！「健康を度外視」「寝る時間を削ってやりたいことをやる」 | RBB TODAY
画像
北川景子は2児の母で多忙なスケジュールながら健康を犠牲にしてやりたいことに取り組む姿勢を示した。
https://www.rbbtoday.com/article/2025/12/12/240887.html続きを読む »

のん、5年ぶりの『あさイチ』出演に鈴木奈穂子アナ「隣でずっと見惚れていました」 | RBB TODAY
画像
俳優ののんが5年ぶりに『あさイチ』に出演し、鈴木奈穂子アナと共演。のんは視聴者からの反応に照れ笑いを見せた。
https://www.rbbtoday.com/article/2025/06/02/230956.html続きを読む »

ＮＨＫ「あさイチ」スーパー主婦のスゴ家事術
￥990
(価格・在庫状況は記事公開時点のものです)
Amazon
楽天市場
NHKあさイチ「あさイチ」のフライパンおかずと麺とごはん
￥1,760
(価格・在庫状況は記事公開時点のものです)
Amazon
楽天市場


《福田マリ》

Amazon売れ筋ランキング

>> もっと見る
>> もっと見る
>> もっと見る
>> もっと見る
【注目の記事】[PR]

関連ニュース

特集

トップトピックス

エンタメトピックス

ピックアップ

page top