NHK『新プロジェクトX』が“半世紀の悲願”北陸新幹線開通の舞台裏に迫る！ | RBB TODAY

24日よる7時30分から、北陸新幹線開通の舞台裏に迫るドキュメンタリー『新プロジェクトX～挑戦者たち～』（NHK総合）の78分拡大版、「半世紀の悲願 北陸新幹線 ～飯山トンネルを穿て～」が放送される。

北陸の人々が半世紀の間待ち続けた北陸新幹線。その開通に立ちはだかったのは、北アルプスの山々や豪雪地帯など、日本の大自然だった。

飯山トンネル『新プロジェクトX～挑戦者たち～』（C）NHK

トンネルの崩落『新プロジェクトX～挑戦者たち～』（C）NHK

最大の難関は、長野・新潟の県境に位置する長さ22キロの「飯山トンネル」だ。掘れば軟弱地盤が牙をむき、地下水が吹き出る過酷な現場。さらに、前代未聞の山の崩落事故が襲い、頼みの綱である鋼鉄の支えも山の力で次々と破壊された。起死回生の一手となったのは、前代未聞の新技術だった。

長野ー北陸ルート模型『新プロジェクトX～挑戦者たち～』（C）NHK

番組では、絶体絶命の崩落事故で「もうだめだ」と誰もが思った時、復旧に名乗りを上げた者たちのドラマに迫る。同じトンネル技術者だった父の背中を追って、最前線で戦う職人の思いも描かれる。MCは有馬嘉男、森花子、語りは田口トモロヲが務める。