天翔天音＆藤岡舞衣＆藤岡真威人、父・藤岡弘80歳の誕生日を祝福！ | RBB TODAY

 天翔天音＆藤岡舞衣＆藤岡真威人、父・藤岡弘80歳の誕生日を祝福！
天翔天音＆藤岡舞衣＆藤岡真威人、父・藤岡弘80歳の誕生日を祝福！

天翔天音【写真：竹内みちまろ】
　19日、俳優の藤岡弘、が自身の公式Xを更新。80歳の誕生日を迎え、感謝と今後の決意を綴った。さらに、この投稿を引用リポストする形で、娘・息子である天翔天音、藤岡舞衣、藤岡真威人が、それぞれのXアカウントにて祝福のメッセージを投稿した。

　藤岡弘、は自身の投稿で「今日、また1つ歳を重ねることができました。心から感謝」と報告。80歳という節目を迎えつつも、「新しい挑戦に挑んでいきます。これからも、思いやりと真心、武士道の心を映像を通じ、世界中に伝えて行きたい」と、衰えを知らぬ情熱と決意を語っている。

　この投稿に、子どもたちも感謝と祝福の声を寄せている。19日には、藤岡舞衣と藤岡真威人がそれぞれメッセージを投稿。藤岡舞衣は、肩を抱き寄せられ、満面の笑みでピースサインをする仲睦まじい写真と共に、「世界一大好きなお父さん！！ 誕生日おめでとう」とストレートな感謝の言葉を贈った。

　藤岡真威人は、バースデーケーキや花束と共に撮影されたツーショット写真を添え、「大好きな僕らのヒーロー！ いつも沢山の愛をありがとう 誕生日おめでとう！！」と日々の感謝の思いを綴っている。

　また20日には、天翔天音が白いバラの花束を抱え、藤岡と笑顔で見つめ合う写真とともに、「どんなときもたくさんの愛と 正しい道へ導いてくれる父。これからも世界で一番尊敬しています 大好き お誕生日おめでとう！！」と、父への尊敬の念を投稿した。

　これらの一連の投稿に、ファンからは「誕生日おめでとうございます」「笑顔が素敵です」「仮面ライダー親子！」「ほんとに素敵なお父様ですね」などの声が寄せられている。

※父・藤岡弘、80歳の誕生日を祝う天翔天音の投稿（天翔天音の公式Xより）


《平木昌宏》

