“帰化ブースト”はなかった…他国の代表となった元韓国代表選手たち、不名誉な「1発レッド」も【ミラノ五輪】 | RBB TODAY

“帰化ブースト”などなかった。

韓国から離れて他国の代表となったアスリートたちが、オリンピックでことごとく失敗している。

中国への帰化を選び、8年ぶりに冬季五輪の舞台に立った中国代表イム・ヒョジュン（中国名：リン・シャオジュン）は2月19日（日本時間）、2026ミラノ・コルティナ冬季五輪のショートトラック男子500m準々決勝に出場し、40秒638で3組4位の結果に。上位2人と3位の記録上位2人に与えられる準決勝進出の切符を、手にすることはできなかった。

彼は“まだ韓国人”だった2018年の平昌大会で、ショートトラック男子1500m金メダル、500m銅メダルを獲得した韓国のスターだった。しかし翌年、代表合宿中に同性の後輩選手のズボンを下ろす“いたずら”をしたとして、大韓氷上競技連盟から選手資格1年停止の重い懲戒を受けた。

事件は強制わいせつ容疑へと発展したが、法廷争いの末に無罪判決という結果に。その後、彼は2022北京五輪出場のため、中国帰化を選択したのだった。

ただし「選手が国籍を変更して五輪に出場するには、以前の国籍で出場した国際大会から3年が経過していなければならない」という国際オリンピック委員会（IOC）憲章の規定により、北京大会出場は実現せず、長期間、中国国内の大会にしか出場できなかった。

そして2022年9月に中国代表に選ばれると、2022～2023シーズンの国際スケート連盟（ISU）ショートトラックワールドカップで国際舞台に復帰。昨年のハルビン冬季アジア大会では韓国選手と競い、2025～2026シーズンのワールドツアー第3戦男子500mで銀メダルを獲得するなど調子を取り戻した。そして今回、満を持して五輪の舞台に復帰した彼は、表彰台に上がる意欲を強く見せていた。

ただし、選手としてのピークはもう過ぎていた。

2000m混合リレーでは予選のみ出場。準決勝ではメンバーから外れ、中国チームは敗退。その後、個人戦1500m準々決勝では転倒して敗退し、1000mでも準々決勝で姿を消した。そして今回、最後に残った500mにすべてを懸けるしかなかったが、結局準々決勝で再び夢を断たれた形となった。

彼は五輪開幕直前、中国メディア『シナスポーツ』のインタビューで「最初は適応の時間が必要だったが、今は自分を中国人だと思っている。中国の国歌が流れると誇りを感じる」と語り、帰化という選択が間違っていなかったことを証明したいというニュアンスを示す発言をしていたが、結果は厳しいものとなった。

また、ハンガリーに帰化したムン・ウォンジュンは、ショートトラックでのフライングで敗退した。男子500m準々決勝の1組に出場したが、スタート直後にフライング判定を受け、滑ることなく競技を終えた。

かつては1度目のフライングはやり直しとなり、2度目のフライングで失格となっていたが、現在は“一発レッド”となる。ムン・ウォンジュンは不名誉にも、今大会フライング失格第1号となってしまった。

（写真提供＝OSEN）ムン・ウォンジュン（手前）

彼は2021年ルツェルン冬季ユニバーシアードで韓国代表に選ばれていたが、新型コロナウイルス流行の影響で大会が中止となり、翌年、代表資格を喪失。その後、ハンガリーで練習パートナーとして活動し、飲酒運転事故で韓国を離れたキム・ミンソクと同時期に帰化を選択した。

