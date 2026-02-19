胸元パックリ…KARA・スンヨン、ボリューム感あらわな大胆衣装に視線集中「ビジュ良すぎです」 | RBB TODAY

KARAのスンヨンが、大胆な衣装で視線を集めた。

スンヨンは最近、自身のインスタグラムを更新し、「2日間ありがとうございました」「楽しく過ごせてほんと幸せ！またね」とコメントを添えて写真を投稿した。

公開された写真には、ステージ裏でポーズを取るスンヨンの姿が収められている。ブラックのビスチェ風トップスにフレアスカートを合わせ、37歳とは思えない美貌を披露した。

また、胸元が大きく開いたトップスが印象的で、華やかな雰囲気を放っている。

この投稿を見たファンからは「ビジュ良すぎです」「かわいい」「すごく素敵」「宇宙一の美貌」といったコメントが寄せられている。

（写真＝スンヨンInstagram）

なお、スンヨンは2月14日・15日の2日間、東京・TFTホール1000で「2026 Han Seung Yeon Valentine Fanmeeting：fanSY with Love」を開催した。

◇スンヨン プロフィール

1988年7月24日生まれ。本名ハン・スンヨン。韓国・ソウル出身。身長160cm。2007年にKARAのメンバーとしてデビューし、グループ内ではリードボーカルを務めた。デビュー当時はまったく売れず、さらにメンバーの脱退と崩壊の危機にあったKARAを存続させるために、どんな番組にも多く出演。グループの名前を売ろうと、バラエティ番組で全身泥まみれになる場面もあったという。そのためファンの間では「努力の人」や「苦労人」として知られている。

