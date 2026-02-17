ラブライブ！発・AiScReamから降幡愛が卒業発表「人生なにが起こるか本当にわかりません」 | RBB TODAY

人気アニメ「ラブライブ！」が17日に公式Xアカウントを更新。シリーズ発の声優3人組ユニット・AiScReamから黒澤ルビィ役の降幡愛が卒業することを発表した。

AiScReamは「ラブライブ！」シリーズのラジオ番組「ラブライブ！シリーズのオールナイトニッポンGOLD」（ニッポン放送）から誕生した期間限定の声優ユニットとして活動していた。

「ラブライブ！」公式Xは2月17日に「いつも応援してくださるスプーンの皆様へ」と題した画像を公開。その中で、黒澤ルビィ役の降幡愛について、「2026年3月27日配信のポッドキャスト『ラブライブ！シリーズオフィシャルカードゲーム presents AiScReamのとろけるタイム』をもちまして、AiScReamの活動から卒業する運びとなりました」と発表した。

卒業にあたり、「降幡さんには期間限定ユニットとしての当初の予定を大幅に超え、 ポッドキャストの前身番組である『ラブライブ！シリーズのオールナイトニッポンGOLD』放送時より長きにわたりAiScReamの活動に尽力いただいたこと、心より感謝しております」と感謝がつづられていた。

なお、今後は新メンバーとして、セラス・柳田・リリエンフェルト役の三宅美羽と麻布麻衣役の遠藤璃菜がユニットに参加するとのこと。

また、画像内では降幡のコメントも発表。降幡は「期間限定ではありましたが、 この活動を通してたくさんの経験をさせていただき感謝の気持ちでいっぱいです」とファンへの感謝を明かしつつ、「人生なにが起こるか本当にわかりませんね」とつづった。

最後には、「ルビィは卒業しますが、これからのAiScReamもスプーンのみなさんにはすくい続けてほしいです」と呼びかけていた。

