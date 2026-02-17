中村倫也主演ドラマに出演！話題の新人ボーイズグループNAZE、日本の音楽番組で爽やかステージ披露 | RBB TODAY

新人ボーイズグループNAZE（ネイズ）が日本の人気音楽番組に出演し、注目を集めている。

7人組多国籍ボーイズグループNAZEは、2月16日に放送されたTBSの音楽番組「CDTVライブ!ライブ!」に出演し、パフォーマンスを披露した。

【写真】NAZE、ガストやバーミヤンともコラボ!?

NAZEはドラマデビュー作「DREAM STAGE」の主題歌『BABYBOO』を披露し、弾けるような爽快感を届けた。軽快なサウンドに乗せた完成度の高いパフォーマンスとNAZE特有の明るいエネルギーで、視聴者の目と耳を一瞬で惹きつけた。

（写真＝C9エンターテインメント）NAZE

この日、メンバーは明るいニットにジーンズを合わせたスタイリングで、フレッシュな魅力をさらに引き立てた。多彩に変化するフォーメーションと生き生きとした表情演技でステージを彩った。確かな実力と新人らしい勢いが相まって、まるで青春ドラマのワンシーンを見ているかのような楽しさを届けた。

NAZEは、正式デビュー前の新人としては異例となる「CDTVライブ!ライブ!」への出演を果たし、“次世代K-POPの代表格”としての存在感を証明した。同番組にはこれまで、BOYNEXTDOOR、ILLIT、NCT WISH、IVE、ZEROBASEONEなど、韓国国内外で高い知名度と話題性を誇るK-POPアーティストが出演してきた。

NAZEは現在、夢に向かって進むK-POP練習生たちの成長と友情を描いたドラマ「DREAM STAGE」に出演中。ドラマの主題歌『BABYBOO』や劇中歌『Wanderlust』『Little Star』の歌唱にも参加し、多才な実力を発揮している。

なお、NAZEが出演するドラマ「DREAM STAGE」は、俳優の中村倫也が主演を務めていることでも話題の作品で、毎週金曜午後10時にTBSで放送されている。

（記事提供＝OSEN）

■中村倫也の主演ドラマにも出演！ 日本のバラエティ番組に“集中起用”されているNAZE

■7人組新人ボーイズグループNAZE、デビュー前なのに日本のメディアの取材殺到!?

■日本ドラマに韓国俳優が次々とキャスティング 急接近する日韓エンタメ、“リスク”も？