「日本大好きじゃん」兵役中のSEVENTEEN・ジョンハン、“沖縄に出現”！1年4カ月ぶり投稿が話題 | RBB TODAY

兵役中のSEVENTEEN・ジョンハンが、約1年4カ月ぶりにインスタグラムを更新し、話題を集めている。

ジョンハンは2月16日、自身のインスタグラムを更新し、絵文字とともに写真を投稿した。

【写真】ジョンハン、日本の居酒屋に出没！

公開された写真は、沖縄で撮影されたものとみられ、海辺やアメリカンビレッジを訪れた様子が収められている。座っていても際立つ抜群のスタイルと、兵役中でも変わらない爽やかなビジュアルが視線を奪った。

この投稿を見たファンからは、「日本大好きじゃん」「神聖地になってしまった」「嬉しすぎる」「かっこいい」といった反応が寄せられている。

（写真＝ジョンハンInstagram）

なお、ジョンハンは2024年9月26日より兵役義務を履行するため社会服務要員として代替服務中で、2026年6月25日に除隊予定だ。

◇ジョンハン プロフィール

1995年10月4日生まれ。本名ユン・ジョンハン。2015年5月にSEVENTEENのメンバーとしてデビュー。グループではボーカルチームに所属し、サブボーカルを担当している。高校時代に地下鉄の駅でスカウトされ、現在所属するPLEDISエンターテインメントの練習生に。もともと芸能界を目指していたわけではなく、過去にテレビ番組を通じて「学生時代はバリスタや幼稚園教諭を夢見る平凡な学生だった」と語っている。中性的なルックスとは裏腹に、いたずら好きな一面も。

■【写真】「ドキドキ」ジョンハンの“あざとい表情”

■【写真】“兵役中”ジョンハン、メンバーとの旅行SHOT「びっくり仰天」

■【写真】ジョンハンが語るファンへの愛「CARATを守るため」