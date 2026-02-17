IU＆ビョン・ウソク、すでに最強カップル？新ドラマ『21世紀の大君夫人』放送控え新年あいさつ公開 | RBB TODAY

IUとビョン・ウソクが、視聴者に向けてサプライズの旧正月プレゼントを届けた。

4月に初放送を控える新ドラマ『21世紀の大君夫人』（原題）は、21世紀の立憲君主制・大韓民国を舞台に、すべてを手にしながらも“平民の身分”であることに不満を抱く財閥令嬢と、王の息子でありながら何も持てない悲しみを抱える男性が運命を切り開いていく“身分打破ロマンス”を描く作品だ。

【写真】ドキッ…IUの“キスマーク”

多彩な魅力で視聴者を魅了してきたオールラウンダーのIU（ソン・ヒジュ役）と、韓国で今最も注目を集める俳優ビョン・ウソク（イアン大君役）の共演により、2026年最高の期待作として関心を集めている。

そんな中、旧正月を迎え、2人の新年あいさつ映像が公開され、ドラマへの期待はいっそう高まっている。

公開された映像には、21世紀の立憲君主制国家を背景に夫婦役で息を合わせるIUとビョン・ウソクの、ときめきあふれるケミストリーが収められている。旧正月のあいさつを伝える“大君夫妻”を思わせる2人の笑顔が、見る者の頬を自然とほころばせる。

（画像＝MBC）IU（左）とビョン・ウソク

美貌と知性、さらには経営手腕まで兼ね備えた財閥令嬢ソン・ヒジュを演じるIUは、「2026年は尽きることのない“馬”の情熱のようにエネルギーに満ち、体も心も健やかな一年になりますように」と、馬年にちなんだセンスあふれるメッセージを届けた。

一方、身分を隠さなければならない王室の次男でありながら、端正な容姿とカリスマで国民の愛を受けるイアン大君を演じるビョン・ウソクも、「皆さんのご家庭に笑顔と幸せが満ちる2026年になりますように」と語り、温かな雰囲気を漂わせた。

最後に2人は「私たちは4月に『21世紀の大君夫人』で皆さんのもとへ伺いますので、もう少しだけお待ちください。新年あけましておめでとうございます」と締めくくり、ドラマへの期待感をさらに高めた。

（画像＝MBC）IU（左）とビョン・ウソク

旧正月を記念し、心のこもった新年メッセージを届けたIUとビョン・ウソク。2人が『21世紀の大君夫人』で見せるロマンスの相乗効果に、ますます期待が高まっている。

ドラマ『21世紀の大君夫人』は、4月に韓国で初放送、日本ではDisney+で配信予定だ。

（記事提供＝OSEN）

◇IU プロフィール

1993年5月16日生まれ。韓国・ソウル出身。2008年にソロ歌手としてデビュー。芸名のIU（アイユー）とは、“I”と“YOU”の合成語で「あなたと私が音楽を通して1つになる」という意味が込められている。韓国の女性ソロ歌手としてトップに君臨しつつ、女優としても並行して活動。2011年のドラマ『ドリームハイ』で連ドラ初出演＆初主演を果たし、『麗＜レイ＞～花萌ゆる8人の皇子たち～』『マイ・ディア・ミスター～私のおじさん～』『ホテルデルーナ～月明かりの恋人～』などの作品で主演を務めた。女優業は本名の「イ・ジウン」で行っている。

◇ビョン・ウソク プロフィール

1991年10月31日生まれ。身長189cmと韓国俳優の中でも高い身長を活かし、2014年にモデルとしてデビュー。2016年のドラマ『ディア・マイ・フレンズ』で俳優デビューを果たすと、『みんなの恋愛』『コッパダン～恋する仲人～』『青春の記録』『花が咲けば、月を想い』『力の強い女 カン・ナムスン』などに出演し、『ソンジェ背負って走れ』でブレイクした。5歳上の姉も元モデルとして活躍。ボーイズグループRIIZEのファンで推しはアントンと公言しており、2SHOTを自身のインスタグラムで公開して話題になったことも。

■【写真】「気づかれなかった？」ビョン・ウソク、横浜中華街に降臨

■【写真】IUとビョン・ウソク、低迷続くMBCドラマを救うことができるか…不安点も？

■【写真】IU＆ビョン・ウソク、台本リーディング現場を公開！