ATEEZ、“無重力ダンス”で視線を圧倒…新AL収録曲『NASA』パフォーマンスビデオ公開 | RBB TODAY

ATEEZが、圧倒的スケールの“無重力パフォーマンス”で新たな衝撃を与えた。

2月16日、所属事務所KQエンターテインメントは公式ユーチューブチャンネルを通じて、ATEEZの13thミニアルバム『GOLDEN HOUR : Part.4』の収録曲『NASA』のパフォーマンスビデオを公開した。

映像は、荒々しい質感の空間の中で防毒マスクを着けたソンファが歩いてくるシーンから始まり、一瞬で視線を引き付けた。ATEEZはメガクルーとともに一糸乱れぬダンスを披露し、圧倒的なスケール感でインパクトを残した。

さらに、宇宙空間を歩いているかのような振り付けや無重力を表現した演出が加わり、映像の没入感を高めている。躍動感あふれるカメラワークと感覚的な画面転換が、彼らのパフォーマンスをより一層引き立てた。

収録曲『NASA』はHIPHOPジャンルの楽曲で、鋭く吐き出すようなメロディーがATEEZの揺るぎない自信をそのまま表現している。カムバック初週の音楽番組では、タイトル曲『Adrenaline』とともに『NASA』のステージも披露し、ファンから爆発的な反響を得た。

また、アメリカ航空宇宙局（NASA）が『NASA』の歌詞「Shoot for the stars like」を引用した投稿を公式インスタグラムに掲載し、話題を集めた。

ATEEZはアルバム名の通り、まさに“輝く時間”を過ごしている。13thミニアルバム『GOLDEN HOUR : Part.4』は初動売上154万枚以上を記録し、通算6作目となる“ミリオンセラー”を達成した。

さらに、タイトル曲『Adrenaline』はMBC M「SHOW CHAMPION」、KBS2「ミュージックバンク」、MBC「ショー！K-POPの中心」、SBS「人気歌謡」の4番組で1位を獲得し、音楽番組4冠を達成。特に「ショー！K-POPの中心」と「人気歌謡」ではデビュー後初の1位となり、その意味はより特別なものとなった。

米ビルボードでも好成績を収めている。2月15日（現地時間）、米ビルボードが発表したチャート予告記事によると、『GOLDEN HOUR : Part.4』はメインアルバムチャート「Billboard 200」で3位を記録。これによりATEEZは6作連続で「Billboard 200」トップ3入りを果たし、アメリカにおける発売初週のアルバム販売枚数で自己最高記録を更新するなど、キャリアハイを更新した。

なお、ATEEZは2月22日にシンガポール、3月3日にメルボルン、6日にシドニー、14日にマニラ、22日にクアラルンプール、28日にマカオ、4月4日にバンコクで、ワールドツアー「IN YOUR FANTASY」の熱気を世界各地へ広げていく予定だ。

