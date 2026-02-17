倒れても倒れても立ち上がる不屈の闘志、価値ある銅を手にした韓国スケート界次世代エースのキム・ギルリ【ミラノ五輪】 | RBB TODAY

転倒しても、彼女は止まらなかった。

その執念が、価値ある銅メダルへと結実した。

【放送事故】ミラノ五輪・日韓戦の中継で日本国旗が表示

ショートトラック韓国代表のキム・ギルリ（城南市庁）は2月16日（日本時間）、2026ミラノ・コルティナ冬季五輪ショートトラック女子1000m決勝で1分28秒614を記録し、銅メダルを獲得した。

1000m準決勝ではベルギーのハンネ・デスメットに押されて転倒したが、アドバンテージ判定を受けて劇的に決勝へ進出した。

大会序盤の混合リレーでも、アメリカのコリンヌ・ストッダードと接触して転倒し、涙を流していたキム・ギルリ。同一大会で3度も転倒しながらたどり着いた決勝の舞台では、力強いレースを披露。“ランボルギルリ”の異名にふさわしい粘りを見せ、銅メダルを手にした。

（写真＝キム・ギルリInstagram）

キム・ギルリは女子3000mリレーと1500mにも出場予定。1500mでは冬季五輪3連覇に挑むチェ・ミンジョン（城南市庁）とともに優勝候補に挙げられており、彼女の挑戦はまだ終わっていない。

SNSでは若者らしいクールな投稿も目立ち、ビジュアル面でも高い人気を誇る。ただ、その内面にはトップアスリートとしての強靭な精神力が確かに宿っており、今後の韓国スケート界をエースとして牽引する存在に成長していくだろう。

（写真＝キム・ギルリInstagram）オフの様子も話題に

キム・ギルリは女子3000mリレーと1500mにも出場予定。1500mでは冬季五輪3連覇に挑むチェ・ミンジョン（城南市庁）とともに優勝候補に挙げられており、彼女の挑戦はまだ終わっていない。

SNSでは若者らしいクールな投稿も目立ち、ビジュアル面でも高い人気を誇る。ただ、その内面にはトップアスリートとしての強靭な精神力が確かに宿っており、今後の韓国スケート界をエースとして牽引する存在に成長していくだろう。

■【写真】「韓国に返品しろ」とゴミ扱い、中国人になった元韓国代表

■【放送事故】ミラノ五輪・日韓戦の中継で日本国旗が表示

■【写真】北京五輪で話題になった"メガネ先輩"と藤澤五月の漫画のような写真