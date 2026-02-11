BTS、オリコンで海外アーティスト初の記録！ミセスに次ぐ「週間合算SGランキング」400万点突破 | RBB TODAY

ボーイズグループBTSが、去る2021年7月にリリースしたデジタルシングル『Butter』が、オリコン「週間合算シングルランキング」（集計期間：2月2～6日）で累積400万ポイントを突破した。

同ランキングは、ストリーミング回数やデジタルダウンロード数などを総合して算出される。BTSは累積400万ポイントを超えた初の海外アーティストとあり、史上2番目のアーティストとなった。

【写真】V、日本語投稿にハマる？

オリコンは、同シングルに収録された同名の楽曲と『Permission to Dance』のストリーミングの成果に注目した。

『Butter』はリリース当時、オリコン「週間ストリーミングランキング」トップに君臨し、その後8週連続で首位を維持。最近、累計再生回数が6億回を突破した。

（写真＝BIGHIT MUSIC）BTS

『Permission to Dance』も、同チャートで8週連続1位を維持し、現在再生回数5億回を目前にしている。２曲ともにグループの大ヒット曲として、リリースから約4年7カ月が経った今も根強い人気を博している。これはBTSの音楽が持つ力と影響力を示している。

なお、BTSは来る3月20日13時に5thフルアルバム『ARIRANG』をリリース予定だ。

■7人を迎えるために26万人集結の試算、国家的イベント級の熱狂 特殊部隊も動員される“王”BTSの帰還

■【画像】JIMINの貴重なすっぴんSHOT！子供のような“無邪気な表情”にメロメロ「養いたい」

■JINに“キス”した日本人女性、強制わいせつ罪で在宅起訴「悔しい。犯罪になるとは思わなかった」