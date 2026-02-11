少女時代のメンバーが久しぶりに集結！スヨンの誕生日祝う仲良しSHOTにファン歓喜 | RBB TODAY

ガールズグループ少女時代のメンバー、スヨンが誕生日を迎え、メンバーと集まった。

2月11日、スヨンは自身のインスタグラムを更新。

【写真】少女時代、デビュー18周年を前に“完全体”で集結

キャプションには、馬やハートの絵文字を綴るとともに、複数枚の写真を投稿した。

2月10日に誕生日を迎えたスヨンは、知人と誕生日パーティーを楽しんだ。特に、ティファニー、ユリ、ユナ、ヒョヨン、ソヒョン、サニーまで、久しぶりにメンバーが集まり、彼女の誕生日を祝った。テヨンとヒョヨンは参加しておらず、注目を集めた。

（写真＝スヨンInstagram）

2枚目：左からユナ、スヨン、ユリ、ティファニー

3枚目：左からスヨン、ソヒョン、サニー

なお、スヨンは2007年に少女時代のメンバーとしてデビュー後、現在は女優として活動の幅を広げ、さまざまな分野で活躍している。

◇スヨン プロフィール

1990年2月10日生まれ、本名チェ・スヨン。2002年に高橋麻里奈とのデュオroute0で日本デビューした。デュオ解散後、2007年に少女時代のメンバーとして韓国デビューを果たす。グループ内では最高身長（172cm）。少女時代の活動当時から女優業にチャレンジし、2014年のドラマ『私の人生の春の日』で連ドラ初ヒロインを演じた。主な出演作は映画『デッドエンドの思い出』『ガール・コップス』、ドラマ『今日、妻やめます～偽りの家族～』『ザ・プロファイラー ～見た通りに話せ～』『それでも僕らは走り続ける』など。2014年1月、「昨年から関係が発展した」と7歳年上の俳優チョン・ギョンホとの交際を認めた。

