BLACKPINK・ジェニー、ソウルにある約21億円のビルを現金一括購入！大使館から所有権移転か | RBB TODAY

ガールズグループBLACKPINKのメンバー、ジェニーがソウル龍山（ヨンサン）区近郊の建物を200億ウォン（約21億円）で購入したことが明らかになった。

別途根抵当権が設定されていないため、全額現金で取引が行われたと見られている。

【写真】ジェニー、東京を虜にした大胆シースルー

2月11日、ある韓国メディアの報道によると、2025年5月にジェニーはソウル龍山区東氷古洞（トンビンゴドン）にある建物を200億ウォンで契約し、同年12月に所有権移転登記を完了した。

この建物は地下1階から地上2階まで、延床面積551.08㎡、敷地面積595㎡で、現在、在韓イラク大使館が使用している。1坪当たりの購入価格は約1億1100万ウォン（約1200万円）である。

（写真提供＝OSEN）ジェニー

以前、ジェニーは2023年に漢南洞（ハンナムドン）の高級街UNビレッジ内にある集合住宅を50億ウォン（約5億円）で現金購入し、2025年9月には個人事務所OAの本社として使用する漢南洞の新築ビルを賃借し、入居を完了した。

なお、BLACKPINKは来る2月27日に3rdミニアルバム『DEADLINE』でカムバックする予定だ。

◇ジェニー プロフィール

1996年1月16日生まれ。2016年8月にBLACKPINKのメンバーとしてデビュー。グループ内ではメインラッパーとサブボーカルを担当。2018年に『SOLO』でソロデビューを果たす。ファッションブランド「シャネル」のビューティーアンバサダーとしても活躍。どんなアイテムも難なく着こなし、「存在そのものがブランド」と呼ばれるほど圧倒的な存在感を放っている。2023年12月、個人事務所「ODD ATELIER（OA）」を設立した。

■【写真】もはや履いてないも同然では…？ジェニーの果敢な“露出ファッション”

■【写真】日本で何が起きたのか ジェニーのド派手な誕生日クラブ動画、賛否噴出のワケ

■【写真】ジェニー、アンダーウェア姿からすっぴんまでさらけ出す