これが大学生…？“大富豪一家”に生まれたK-POPアイドル、ラグジュアリーなニューヨークでの日常 | RBB TODAY

K-POPグループALLDAY PROJECTのアニーが、復学したあとの近況を公開した。

アニーは2月8日、自身のInstagramに「too cold」というコメントと複数の写真を投稿した。

写真のアニーは、米ニューヨークの厳しい冬の寒さに耐えるための、高級感あふれるファーコートを着用。サングラス、ネイル、スマートフォンケースをブラックで揃え、クールな印象だ。また、華やかなニューヨーク都心の夜景を背景に、ドット柄のぬいぐるみを抱えた姿も公開している。

アニーは昨年、プロデューサーのTEDDY率いるTHE BLACK LABEL所属の男女混成グループALLDAY PROJECTのメンバーとしてデビュー。大財閥「新世界グループ」のチョン・ユギョン会長の長女として、デビュー前から大きな話題を集めていた。

そんな彼女は最近、渡米し、米名門コロンビア大学に復学。学業に注力している。所属事務所は「アニーは学業に専念する期間中も、合間を縫って海外でのスケジュールをこなし、ファンとコミュニケーションを続ける予定」と説明した。

◇ALLDAY PROJECT プロフィール

有名プロデューサーTEDDY率いる芸能事務所THEBLACKLABELに所属する男女混合グループ。メンバーは、財閥「新世界グループ」会長の娘として知られるANNIE（アニー）、ILLITをデビュー直前に脱退したYOUNGSEO（ヨンソ）をはじめ、TARZZAN（ターザン）、BAILEY（ベイリー）、WOOCHAN（ウチャン）の計5人。2025年6月23日、1stシングル『FAMOUS』でデビュー。K-POP業界において男女グループは長らく“鬼門”とされてきたが、『FAMOUS』はリリースからわずか4日で韓国最大の音源配信サイト「Melon」の「TOP100」チャートで1位を獲得した。

