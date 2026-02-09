Stray Kids・I.N、誕生日に心温まる善行　国立がんセンターへ1億ウォン寄付 | RBB TODAY

Stray KidsのI.Nが、25歳の誕生日を迎え、心温まる善行を実践した。

I.Nは自身の誕生日である2月8日、国立がんセンターに総額1億ウォン（約1000万円）を寄付した。

この寄付金は、国立がんセンターで治療を受けている社会的に困難な状況にあるがん患者の治療費や、小児・青少年がん患者の心理治療支援に活用される予定だ。

I.Nは「ファンの皆さんからもらった愛を分かち合い、長い治療の時間を耐えていらっしゃる方々の一日が、少しでも温かくなることを願っています。小さな力ではありますが、希望と勇気となって届くことを願い、心から快復を祈ります」と感想を述べた。

I.Nはこれまでも継続的な寄付活動を通じて、分かち合いの価値を実践してきた。2024年には、児童福祉専門機関「緑の傘」の高額寄付者の会「グリーンノーブルクラブ」に歴代最年少（当時23歳）で会員となり、昨年の誕生日には、サムスンソウル病院で治療を受ける小児がん患者のために治療費を寄付している。さらに2025年4月には韓国の慶北・慶南地域の山火事被害復旧支援、11月には香港で発生した火災被害の復興支援にも、Stray Kidsのメンバーとともに参加した。

なお、I.Nが所属するStray Kidsは、6月6日にアメリカ・ニューヨークで開催される大型音楽フェス「The Governors Ball Music Festival」、9月11日にはブラジルの大型音楽フェス「Rock in Rio」にヘッドライナーとして出演し、世界中の音楽ファンを魅了する予定だ。

