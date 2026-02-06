TWICEジヒョ、ビッカビカの「BIRTHDAY QUEEN」に！ユニコーンヘアバンドでお茶目に29歳を報告 | RBB TODAY

金色の「BIRTHDAY QUEEN」にユニコーンのヘアバンド、顔には生クリーム。

誕生日を迎えたTWICEジヒョが、いつもとは少し違う、リラックスした表情を見せた。

【写真】ジヒョ、“谷間隠し”寝そべり姿

ジヒョは2月5日、「風邪の影響であいさつが少し遅れたけど、本当に幸せな誕生日でした。そしてアメリカでもとても元気に過ごしました。みんなありがとう」とSNSに投稿。アメリカで撮影した複数の写真を公開した。

1997年2月1日生まれのジヒョは、今年で29歳になった。成熟した雰囲気の中にも、これまでと変わらないエネルギッシュな魅力をにじませている。

（写真＝ジヒョInstagram）

公開された写真の姿は、まさに“誕生日の主役”そのもの。遊び心あふれるポーズだけでなく、自然体の表情も印象的だ。さらに、静かなプールサイドに座って水遊びを楽しむ姿からは、ステージ上のカリスマとはまた違う、穏やかな空気感も伝わってくる。

ジヒョが所属するTWICEは現在、過去最大規模となる6度目のワールドツアー「THIS IS FOR」を開催中だ。

ステージでは圧倒的な存在感を放つ一方、こうした何気ない日常の一コマもまた、ファンにとっての特別な瞬間になっている。

