「秋葉原にこんなカッコイイ人が…」RIIZE・ショウタロウ、日本で見せたデート風SHOTにファン悶絶！ | RBB TODAY

RIIZE（ライズ）のショウタロウが、日本で見せたプライベート感溢れる姿が注目を集めている。

ショウタロウは最近、RIIZEの公式インスタグラムを更新。数枚の絵文字とともに、日本を満喫する様子を収めた写真を投稿した。

【写真】ショウタロウ、東京で“メロ男”ビジュアル

公開された写真には、秋葉原周辺を散策するショウタロウの姿が映し出されている。ネイビーのボマージャケットにグレーのフーディーをレイヤードし、ワイドデニムに黒のブーツを合わせた、ハイセンスなストリートファッションを披露した。

模型店でプラモデルを大事そうに抱える姿や、サングラスをかけてお茶目にポーズを決めるなど、自由でリラックスした姿がまるでデートしているかのように感じさせ、ファンを魅了した。また、秋葉原駅前でのカットでは、抜群の等身バランスと小顔が際立ち、街中でも隠しきれない“芸能人オーラ”が目を引く。

この投稿に対し、ファンからは「会いたかったよーーー」「秋葉原にこんなカッコイイ人が…」「彼氏ビジュ」「遭遇したい」といったコメントが寄せられている。

（写真＝RIIZE 公式Instagram）

なお、ショウタロウが所属するRIIZEは、2月21日から23日までの3日間、初の東京ドーム公演「2026 RIIZE CONCERT TOUR [RIIZING LOUD] Special Edition in TOKYO DOME」を開催する予定だ。

◇ショウタロウ プロフィール

2000年11月25日生まれ。本名は大崎将太郎（おおさき・しょうたろう）。神奈川県・横浜市出身。2019年にインスタグラムを通じてスカウトされ、オーディションを経てSMエンターテインメントに入社。2020年10月にNCTの新メンバーとしてデビュー。約2年7カ月の活動を経て、2023年5月にNCTを脱退。同年9月にRIIZEとして再デビューを果たした。5歳からダンスを習い、EXILEやGACKTなどのバックアップダンサー経験がえう実力派で、K-POPアイドルの中でもトップクラスのスキルを持つと評価されている。

