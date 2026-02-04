 えなりかずき、上戸彩とのデート断る！？さんまも驚愕「なに悩んでんねん！」 | RBB TODAY
えなりかずき、上戸彩とのデート断る！？さんまも驚愕「なに悩んでんねん！」

えなりかずき(Photo by Jun Sato/WireImage)
　俳優のえなりかずきが3日放送の『踊る！さんま御殿!!』（日本テレビ系）に出演。女優の上戸彩とのデートを泣く泣く断ったエピソードを明かした。

　この日は「浪人して受験を勝ち抜いた有名人」がテーマ。1年浪人して成城大学に進学したえなりは、「浪人生活で思わず涙が出そうになった瞬間」というトークテーマの中で、「昔、有名人同士のデートを番組がプロデュースする番組があった」と切り出し、その番組からオファーがあったことを明かした。

　えなりによると、相手は「本当信じられないくらいのビッグネームの女優さん。僕も大ファン」だったとのこと。番組は相手を手を繋ぎ、いろいろな場所をデートするという趣旨で、えなりは「絶対出たいです！」とお互いスケジュールを調整したと説明した。

　しかし、多忙だった相手の女優が出してきた2日のスケジュールは両方ともえなりの入学試験日だったとのこと。これにスタジオからは悲痛の声が上がり、えなりも「えー！　と思って……」と当時を振り返った。

　えなりが「2年くらいお金も投入して人生も賭けて試験を受けるって決めてたので、これはデート番組……」と相当悩んだと明かすと、MCの明石家さんまは「なに悩んでんねん！　デートに決まってるやろ！」と逆に驚愕し、スタジオは爆笑に包まれていた。

　この言葉にえなりは「いやいや、めっちゃ勉強したんですよ！」と反論したが、さんまは「お前、そんなチャンスよう逃したな！？」とツッコミをやめず。えなりは「いまだに悔しいんですけど……泣く泣く……」と頭を抱えていたが、さんまは「来年行けるやろ、浪人。もう1年。その女の人は来年行かれへんやろ」と指摘していた。

　最後にさんまから相手を聞かれたえなりは、「これ言っちゃいけなかったら切ってほしいんですけど、上戸彩さんなんです……」と白状。なお、えなりは受験を選んだその志望校を2校とも落ちてしまったと明かし、「だったら（デートに）行けばよかった！」と項垂れていた。


