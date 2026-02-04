カミナリ・まなぶは全国9位！浪人有名人の模試成績に驚きの声 | RBB TODAY

2月3日の『踊る！さんま御殿!!』（日本テレビ系）で、「浪人して受験を勝ち抜いた有名人」を放送。浪人生経験のある有名人が集まって当時を振り返ったが、有名人たちの模試の最高順位が明らかになり、驚きの声が集まっている。

トークの中では、浪人時代にオフ日を作るかという話題に。1浪で早稲田大学に入学している羽鳥慎一アナウンサーは、「私は（オフ日作り）やらなかったです。しっかり寝て、あとはずっと勉強してて」と、基本的に勉強漬けの日々だったことを明かした。

一方、「私は模擬試験の答えとか順位とかが返ってきて、それを見るのが楽しみ」と、当時公開されていた、成績優秀者氏名でに載った自分の順位を見て浪人時代を乗り切っていたとのこと。MCの明石家さんまに順位を聞かれた羽鳥アナは「一番よかったときで13番」と明かすと、スタジオからは「すごい！」という声が上がった。

また、東京大学を1浪して入学しているYouTuberのたむらかえは「私は最後の方、東工大模試では6位」と明かし、スタジオからはどよめきが起こった。

さらに、2浪で早稲田大学に入学したお笑いコンビ・カミナリのまなぶも「載りました！」と堂々と宣言。さんまに「何位やった！？」と聞かれると、「9位」と明かし、スタジオには再び驚きの声が上がっていた。

成績についてはいまいちぴんときていなかったさんまも「9位までいったん！？ すごー！」と驚愕。まなぶは「10年前の『M-1』も9位で、ずっとご飯食べられてます。ずっと9位。9はすごい」と明かし、笑いが起こっていた。



このエピソードにネット上からも、「9位って凄い」「向上心すごいな」「もはやスポーツ」という声が集まっていた。

