JAEJOONG（ジェジュン）主演映画『神社　悪魔のささやき』　公開記念舞台挨拶付き上映開催決定！ | RBB TODAY

2月6日公開となるJAEJOONG（ジェジュン）主演映画『神社 悪魔のささやき』。

この度、熊切和嘉監督、リョウスケ役・畑中惟吹、ヨンフン役・オ ヨンジュンが登壇する公開記念舞台挨拶付き上映の開催と、3週連続・週替わりの入場者プレゼント配布が決定した。

【画像】ジェジュン、精子を凍結「ズボンを下ろすのが恥ずかしい」

本作は神戸の廃神社で大学生たちが次々と“神隠し”のように失踪する事件をきっかけに、韓国からやって来た祈祷師（ムーダン）ミョンジンが調査に乗り出し、“悪しき存在”の正体に迫っていくシャーマニズム・ホラー。生まれながらに祈祷師となる宿命を負いながら、消えない過去の影に囚われる主人公ミョンジンを演じ、キャリア初のホラーに挑むのは、アジアを代表するアーティスト・俳優のJAEJOONG（ジェジュン）。神と悪魔の狭間に立つダークヒーロー像を圧倒的な存在感で体現している。そしてメガホンを取るのは、『658km、陽子の旅』で第25回上海国際映画祭 最優秀作品賞・最優秀女優賞・最優秀脚本賞の三冠を受賞し、『#マンホール』では第73回ベルリン国際映画祭、第27回富川国際ファンタスティック映画祭に正式招待されるなど、国内外で高い評価を獲得し続ける熊切和嘉監督。これまで人間の本質や極限状態における感情の機微を鋭利に描いてきた熊切監督が、ミステリージャンル専門の製作会社ミステリー・ピクチャーズとタッグを組み、本作ならではのダークな恐怖表現を完成させた。本作は第28回富川国際ファンタスティック映画祭「マッドマックス」部門にも出品され、オール神戸ロケという点でも大きな話題を呼んだ。共演にはコン・ソンハ、コ・ユンジュン、木野花らが名を連ね、作品世界に確かな厚みを与えている。韓国のシャーマニズム的視点と、日本の風土と文化が交差する、新感覚のホラーが誕生した。

本作の公開初日となる2月6日（金）に、公開記念舞台挨拶付き上映の開催が決定。当日は、熊切和嘉監督をはじめ、劇中で日韓文化交流プロジェクトに参加する学生のリョウスケ役を務めた畑中惟吹、同じく学生のヨンフン役を務めたオ・ヨンジュンの3名が登壇する。熊切監督がオーディションで抜擢し、その確かな演技力を絶賛する新鋭2人とともに、公開を迎えた喜びや、オール神戸ロケで撮影された本作の過酷な撮影の裏側などを語る。チケットの販売は2月3日（水）0時（=2月3日24:00）より新宿バルト9の公式サイトにて開始となる。

また、入場者プレゼントの3週連続・週替わり配布も決定。公開初日となる2月6日から12日まで配布される入場者プレゼント第1弾は、JAEJOONG演じる祈祷師ミョンジンと謎の人物が向かい合う様子を捉えたポスタービジュアルを採用したポスタービジュアルトレカ。第2弾は2月13日、第3弾は2月20日にスタート。内容の詳細は後日発表される。本作でホラー映画に初挑戦したJAEJOONGのさまざまな姿を、週替わりで楽しめる仕様が予定されている。詳細は映画公式ホームページをチェック。

配給：クロックワークス

(C) 2025, MYSTERY PICTURES, ALL RIGHTS RESERVED.

■【画像】ジェジュン、精子を凍結「ズボンを下ろすのが恥ずかしい」

■【写真】ジェジュン、養子であることについて「MV撮影中に電話が…」

■【写真】ジェジュン、彼女を家族に紹介できない理由「8人の姉が…」